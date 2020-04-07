Томас Гримм призвал УПЛ не повторить ошибку Швейцарии

Президент УПЛ Томас Гримм высказал свое мнение по поводу места украинских клубов в рейтинге УЕФА и угрозу потери позиций.

Я говорил об этом и раньше: украинский футбол, если сравнивать с другими лигами Европы, имеет большой потенциал. Но его нужно использовать. Другие лиги не спят.

Флагман нашего футбола "Шахтер" Донецк, по-прежнему очень успешный в соревнованиях УЕФА, но нам нужны не только "Шахтер" и "Динамо", чтобы удерживать свои позиции в рейтинге УЕФА.

Сейчас УПЛ имеет преимущество, ведь позиция в этом рейтинге позволит нашему чемпиону попасть напрямую в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА, а обладателю Кубка - в групповой этап Лиги Европы сезона-2020/2021. Это напрямую влияет на бизнес-модель некоторых клубов УПЛ и на то, сколько денег УЕФА заплатит клубам УПЛ, которые не принимают участия в европейских соревнованиях.