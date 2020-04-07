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Томас Гримм призвал УПЛ не повторить ошибку Швейцарии

Премьер-лига
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"Одних только "Шахтера" и "Динамо" мало для удержания позиций"

Томас Гримм призвал УПЛ не повторить ошибку Швейцарии
Новина українською

Президент УПЛ Томас Гримм высказал свое мнение по поводу места украинских клубов в рейтинге УЕФА и угрозу потери позиций.

Я говорил об этом и раньше: украинский футбол, если сравнивать с другими лигами Европы, имеет большой потенциал. Но его нужно использовать. Другие лиги не спят.

Флагман нашего футбола "Шахтер" Донецк, по-прежнему очень успешный в соревнованиях УЕФА, но нам нужны не только "Шахтер" и "Динамо", чтобы удерживать свои позиции в рейтинге УЕФА.

Сейчас УПЛ имеет преимущество, ведь позиция в этом рейтинге позволит нашему чемпиону попасть напрямую в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА, а обладателю Кубка - в групповой этап Лиги Европы сезона-2020/2021. Это напрямую влияет на бизнес-модель некоторых клубов УПЛ и на то, сколько денег УЕФА заплатит клубам УПЛ, которые не принимают участия в европейских соревнованиях.

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Если моя информация является правдивой, существует большой риск того, что УПЛ потеряет несколько позиций в рейтинге, что приведет к исчезновению вышеупомянутого привилегии в сезоне 2021/2022. Таким образом все стороны украинского футбола должны быть заинтересованы в том, чтобы УПЛ могла закрепить свою нынешнюю позицию в европейском рейтинге и избежать того, что произошло со Швейцарией, которая опустилась с 10-й строчки на место ниже 20-го.

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В статье: Лига чемпионов Лига Европы Рейтинг клубов УЕФА Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) УПЛ еврокубки Томас Гримм
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Источник:
УПЛ

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