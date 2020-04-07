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Цитаишвили попробовал себя тренером киевского Динамо
Сделал акцент на технике с мячом
Вчера академическая группа "Динамо" U14 (футболисты 2006 года рождения) провела плановую тренировку в онлайн-режиме.
Секретами мастерства делился с ребятами игрок первой команды Георгий Цитаишвили.
"У Гио с нашими ребятами не такая уж и большая разница в возрасте, поэтому они легко находили общий язык. Он грамотно доносил информацию об упражнениях, которые нужно делать. Дети внимательно слушали и выполняли, а мы с Алексеем Евгеньевичем Дроценко (тренер U-14 - ред.) корректировали и вносили необходимые поправки, - отметил наставник Павел Чередниченко. - Получилась хорошая, слаженная работа. Ребята знают, что они все делают в первую очередь для себя, чтобы совершенствовать свои качества и становиться сильнее. Поэтому из-под палки никого заставлять не нужно".
Впечатлениями о тренировке поделился и Георгий Цитаишвили:
- Все прошло отлично, мне понравилось, так это была полезная тренировка. Мы немного поработали над "физикой", качали пресс, руки, ноги и в обязательном порядке поработали с мячом.
Сейчас карантин, и многие футболисты их возраста думают, что можно отдохнуть. Но я считаю, что "Динамо" должно быть лучшим на всех уровнях, и пока все отдыхают, динамовцы тренируются и усердно работают, начиная от первой команды и заканчивая клубной академией и детской школой. У всех есть свои программы, и я был приятно удивлен, когда узнал, что в ДЮФШ "Динамо" также проводятся такие тренировки. Все ребята перспективные, и такая работа им обязательно нужна.
Они были рады, когда я появился на экране, ведь до последнего не знали, кто будет с ними работать - тренеры сделали такой сюрприз. Все работали на максимуме, получили хорошую нагрузку, надеюсь, занятия пойдет ребятам на пользу.
Для тренировки я выбрал задания, которые знаю по собственному опыту и по тренировкам с первой командой. А упражнения с мячом выбирал те, которые я всегда делал с самого детства - с 3-4 лет - и которые продолжаю выполнять до момента, когда нахожусь на поле сам. Они очень полезны и так же необходимы, как разминка или растяжка перед тренировкой. Когда долго не используешь мяч, отвыкаешь от него. Конечно, играть в футбол не разучишься, но первые 3-4 дня после паузы будут очень некомфортны. Не стоит этого допускать.