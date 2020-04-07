Цитаишвили попробовал себя тренером киевского Динамо

Вчера академическая группа "Динамо" U14 (футболисты 2006 года рождения) провела плановую тренировку в онлайн-режиме.

Секретами мастерства делился с ребятами игрок первой команды Георгий Цитаишвили.

"У Гио с нашими ребятами не такая уж и большая разница в возрасте, поэтому они легко находили общий язык. Он грамотно доносил информацию об упражнениях, которые нужно делать. Дети внимательно слушали и выполняли, а мы с Алексеем Евгеньевичем Дроценко (тренер U-14 - ред.) корректировали и вносили необходимые поправки, - отметил наставник Павел Чередниченко. - Получилась хорошая, слаженная работа. Ребята знают, что они все делают в первую очередь для себя, чтобы совершенствовать свои качества и становиться сильнее. Поэтому из-под палки никого заставлять не нужно".

Впечатлениями о тренировке поделился и Георгий Цитаишвили:

- Все прошло отлично, мне понравилось, так это была полезная тренировка. Мы немного поработали над "физикой", качали пресс, руки, ноги и в обязательном порядке поработали с мячом. Сейчас карантин, и многие футболисты их возраста думают, что можно отдохнуть. Но я считаю, что "Динамо" должно быть лучшим на всех уровнях, и пока все отдыхают, динамовцы тренируются и усердно работают, начиная от первой команды и заканчивая клубной академией и детской школой. У всех есть свои программы, и я был приятно удивлен, когда узнал, что в ДЮФШ "Динамо" также проводятся такие тренировки. Все ребята перспективные, и такая работа им обязательно нужна.

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