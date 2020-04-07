Сергей Рыбалка рассказал, как играл в карты с Суркисом

Экс-игрок киевского "Динамо" Сергей Рыбалка вспомнил случай, когда после успешного выступления на выезде в еврокубках команда возвращалась самолетом в Киев. Ему предложил сыграть в карты президент клуба Игорь Суркис.

Ребята, заметил Рыбалка, играли в "Джокера".

Игорь Миайхлович подошел, спросил, кто играет в деберц. Все на меня посмотрели. У меня сначала руки дрожали. Когда он проигрывал, начал пихать. А я говорю: "Игорь Михайлович, спокойно, это всего лишь игра!". Не помню на что играли ...Это были деньги, несколько тысяч долларов. Он сразу и рассчитался. Там были существенные деньги, говорю: я не потяну, не хочу свою зарплату отдавать. Рядом был Рыбка, говорит: "Давай наполовину, если проиграем, вдвоем отдадим. Если выиграем - поделишься со мной". Получилось, что поделились. Были рады.

Динамовцы прилетели в Киев, впереди был матч со "Сталью".