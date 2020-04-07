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Сергей Рыбалка рассказал, как играл в карты с Суркисом
И выиграл
Экс-игрок киевского "Динамо" Сергей Рыбалка вспомнил случай, когда после успешного выступления на выезде в еврокубках команда возвращалась самолетом в Киев. Ему предложил сыграть в карты президент клуба Игорь Суркис.
Ребята, заметил Рыбалка, играли в "Джокера".
Игорь Миайхлович подошел, спросил, кто играет в деберц. Все на меня посмотрели. У меня сначала руки дрожали. Когда он проигрывал, начал пихать. А я говорю: "Игорь Михайлович, спокойно, это всего лишь игра!". Не помню на что играли ...Это были деньги, несколько тысяч долларов. Он сразу и рассчитался. Там были существенные деньги, говорю: я не потяну, не хочу свою зарплату отдавать.
Рядом был Рыбка, говорит: "Давай наполовину, если проиграем, вдвоем отдадим. Если выиграем - поделишься со мной". Получилось, что поделились. Были рады.
Динамовцы прилетели в Киев, впереди был матч со "Сталью".
На последних минутах забили и выиграли 1:0. Игорь Михайлович зашел в раздевалку и говорит: "У тебя в карты получается лучше играть. Но еще зайди ко мне в кабинет - я тебя "раздену".
После этого мы вместе уже не играли. Зачем? Если будет проигрывать - повысит ставки, а я не потяну.