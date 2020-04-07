Леднев: Два года подряд забил в свой День рождения. В этом году серия прервалась

Сегодня отмечает свой 22-й день рождения полузащитник луганской "Зари" и молодежной сборной Украины Богдан Леднев. Хавбек рассказал, как будет отмечать данное событие в условиях карантина.

— Богдан, пожалуй, это самый необычный день рождения в твоей жизни?

— Да, так и есть. Карантин, нахожусь дома со своей девушкой. Вдвоем и отметим скромненько. По-другому никак.

— В прошлом году праздник получился на славу. Помнишь?

— Конечно. Мы играли во Львове, на Кубок. Я забил гол, а "Заря" победила — 1:0

— Забил со штрафного?

— Да (улыбается).

— Какой день рождения из детства запомнился больше всего?

— Все были веселыми, ко мне всегда приходили в гости друзья. Хотя, сколько себя помню, 7 апреля часто были какие-то матчи. Два года назад, кстати, в этот день я тоже забил. За дубль "Динамо", уже на 1-й минуте. Так что жаль, что в этом году матча не было. Прервалась серия.

— Тебе не надоело самому тренироваться?

— Да как не надоело? Думаю, все футболисты от этого уже устали. Да и определенности пока нет. Впрочем, мы потерпим — важнее, чтобы все это быстрее закончилось, и люди не болели. Работаю каждый день. Оборудовал в квартире специальный зал, там и занимаюсь. Стараюсь и с мячом тренироваться, но все это не заменит тренировок в общей группе.

— Ты еще не принял участие в челлендже от Криштиану Роналду?

— Пока нет, но уже запланировал. На днях попробую.

— Тебе уже 22. В молодежке осталось провести совсем немного времени. Пора попадать в другую сборную?

— Я ставлю перед собой такую цель. Буду стараться.