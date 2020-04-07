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Леднев: Два года подряд забил в свой День рождения. В этом году серия прервалась
Хавбеку исполнилось 22 года
Сегодня отмечает свой 22-й день рождения полузащитник луганской "Зари" и молодежной сборной Украины Богдан Леднев. Хавбек рассказал, как будет отмечать данное событие в условиях карантина.
— Богдан, пожалуй, это самый необычный день рождения в твоей жизни?
— Да, так и есть. Карантин, нахожусь дома со своей девушкой. Вдвоем и отметим скромненько. По-другому никак.
— В прошлом году праздник получился на славу. Помнишь?
— Конечно. Мы играли во Львове, на Кубок. Я забил гол, а "Заря" победила — 1:0
— Забил со штрафного?
— Да (улыбается).
— Какой день рождения из детства запомнился больше всего?
— Все были веселыми, ко мне всегда приходили в гости друзья. Хотя, сколько себя помню, 7 апреля часто были какие-то матчи. Два года назад, кстати, в этот день я тоже забил. За дубль "Динамо", уже на 1-й минуте. Так что жаль, что в этом году матча не было. Прервалась серия.
— Тебе не надоело самому тренироваться?
— Да как не надоело? Думаю, все футболисты от этого уже устали. Да и определенности пока нет. Впрочем, мы потерпим — важнее, чтобы все это быстрее закончилось, и люди не болели. Работаю каждый день. Оборудовал в квартире специальный зал, там и занимаюсь. Стараюсь и с мячом тренироваться, но все это не заменит тренировок в общей группе.
— Ты еще не принял участие в челлендже от Криштиану Роналду?
— Пока нет, но уже запланировал. На днях попробую.
— Тебе уже 22. В молодежке осталось провести совсем немного времени. Пора попадать в другую сборную?
— Я ставлю перед собой такую цель. Буду стараться.