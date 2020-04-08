Прощаться время не пришло. Почему Коваленко стоит продлить контракт с Шахтером

Виктор Коваленко - один из самых противоречивых футболистов донецкого “Шахтера”. Отсутствие стабильности в выступлениях - самая слабая сторона полузащитника, из-за которой он достаточно часто слышит критику в своей адрес. Стоит отметить, что иногда она неоправдана, так как Виктор неоднократно показывал зрелую игру в матчах высокого уровня. Для примера далеко ходить не нужно - во встрече с “Бенфикой” в Харькове он забил победный гол, и в целом, был одним из лучших на поле.

Однако даже это не убедило фанатов и критиков, которые считают, что Коваленко не дотягивает до уровня донецкого “Шахтера”. На их радость, уже летом его контракт с командой заканчивается и пока что он так и не был продлен. Предлагаем более детально разобраться в том, нужно ли 24-летнему игроку подписывать новую сделку.

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Позиция “Шахтера”, на наш взгляд, достаточно однозначна - клуб должен быть заинтересован в удержании полузащитника. Одна из главных причин - место “десятки” сейчас довольно проблематичное в команде. В данный момент на ней могут сыграть Бондаренко, Тайсон и сам Коваленко. Отбросим таких исполнителей как Марлос (который в центре играть не умеет) и Дентиньо (которому игровое время дается лишь по большим праздникам).

Делать ставку на Тайсона, как на главную “десятку” никто не будет. Во-первых, сам экс-капитан не скрывает своего желания сменить команду и после лета следующего года (а то и раньше) его в Украине уже не будет. К тому же, Тайсону куда комфортнее на родной позиции левого вингера, где он прекрасно взаимодействует с Исмаили. В центре у него не получается использовать свои главные качества.

Бондаренко - футболист очень талантливый, о чем уже свидетельствует игра за молодежную команду клуба. Каштру не мог оставить его без внимания и уже несколько раз давал ему шанс проявить себя. В грязь лицом он точно не ударил и доказал, что у него большое будущее.

Но одно дело блистать, выходя на замену на 15-20 минут в концовке, и совсем другое - стать основным игроком “Шахтера”. Не продлевать контракт с Коваленко и делать ставку на Бондаренко - занятие рискованное. Ведь если 20-летний игрок начнет проваливать матч за матчем, за спиной уже не будет опытного Виктора, который сумеет выйти на поле и закрыть позицию. Потому продление контракта с Коваленко сыграет на руку и его юному товарищу. Бондаренко получит дополнительное время на раскачку и будет постепенно привыкать к основе.

К тому же, не забываем, что бесплатный уход игрока - всегда убыток. В условиях кризиса это станет не самым умным шагом для менеджмента клуба (казалось, что после ухода Бернарда должны были понять ошибку). На данный момент - Коваленко, порталом Transfermarkt, оценивается в 6 миллионов евро. Но после подписания долгосрочного контракта и качественной игры в еврокубках (если она будет) его стоимость может вырасти. Все предпосылки для этого имеются.

Неизвестно, поможет ли уход из “Шахтера” самому Виктору. Сейчас он игрок основной обоймы клуба, который каждый сезон играет в Лиге Чемпионов. Путешествие в другую команду - шаг в неизвестность. Это может как придать второе дыхание, вдохновляя на новые свершения, так и полностью похоронить карьеру. Слухи связывают Коваленко с возможным переходом в “Рому”, но готов ли он к тому, чтобы конкурировать с такими игроками как Мхитарян, Клюйверт, Пеллегрини, Дзаньоло? Каждый из них уже хорошо знаком с Серией А, а вот украинец может и не прижиться в новой среде.

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Некоторые могут возразить: “А почему бы ему не пойти по пути Малиновского или Зубкова, перейдя в более слабый чемпионат?”. Этот аргумент работать не может, так как Руслан и Александр были твердыми игроками запаса и ушли они именно за игровой практикой. Ну и для того, чтобы доказать, что в них зря не поверил родной клуб. С Коваленко ситуация противоположная, ведь на поле он появляется чаще других и в наиболее важных матчах Каштру ему всецело доверяет.

По текущему сезону видно, что португальский наставник уверен в полузащитнике и достаточно часто выпускает его. Для примера, из девяти еврокубковых матчей в этом сезоне, Коваленко выходил на поле сразу в семи, по разу пропустив игры ЛЧ и ЛЕ. Не видно, чтобы между тренером и игроком были какие-то конфликты или споры. Не стал португалец винить Коваленко из-за “запоротого” пенальти в ворота “Вольфсбурга”, сказав, что “он был настроен исполнить 11-метровый. Не промахивается только тот, кто не бьет”. Хотя не выиграй в тот день “горняки”, речь тренера могла быть совсем иной.

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Может отразиться уход из “Шахтера” и на международной карьере Виктора. Не стоит забывать, что через год пройдет Чемпионат Европы (тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить). Обычно переходы в новые клубы совершаются после крупных турниров, а не перед ними. Трансфер в условную “Рому” (или другой европейский клуб) может сыграть на игре Коваленко за сборную Украины. Ведь не вызов основного игрока “горняков” Шевченко могут и не простить. А вот если ты просто “просиживаешь штаны” в “Роме”, то не стоит ждать того, что на Евро ты получишь свои игровые минуты.

По итогу можно сказать, что грамотно составленный контракт, который удовлетворит обе стороны, пойдет на пользу и Коваленко, и “Шахтеру”. Виктор наберется опыта, постарается стать стабильнее и тогда, во вполне нормальном, 25-летнем возрасте, попробует “пойти на повышение” (если такое желание у него будет). Донецкий клуб же, во-первых, не потеряет бесплатного своего воспитанника. А во-вторых, не будет вынужден экстренно искать ему замену или делать ставку на неокрепшего Бондаренко, дав Артему еще немного времени, чтобы “обрасти жирком”.