Рыбалка: У Хацкевича всегда были виноваты игроки, хотя он их же и набирал

Экс-игрок "Динамо" Сергей Рыбалка высказал свое мнение о бывшем тренере киевлян Александре Хацкевиче.

"У меня нет обиды на Хацкевича, но я считаю, что это неправильно. Если ты — главный тренер команды, то вы в одной лодке. Команда проиграла, может, ты допустил ошибку. Но я никогда не слышал, чтобы Хацкевич сказал: "Да, я не угадал с составом" или "Да, я выбрал не ту тактику".

У него постоянно — мастерства нет, и футболисты плохие. Хотя футболистов же он брал. Он набирал эту команду.

Может, ему нужно было идти "Манчестер Сити" тренировать, я не знаю. А то у него все плохие, а он один все правильно сделал и хороший", — рассказал Рыбалка.

Напомним, что в сентябре 2017-го турецкий "Сивасспор" арендовал игрока у "Динамо", а через год выкупил контракт.