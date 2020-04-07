Срна: То, что я поехал к Гвардиоле, не значит, что я хочу и могу быть Гвардиолой

Помощник главного тренера "Шахтера" Дарио Срна рассказал о том, что сейчас он счастлив в "Шахтере" и пока что не собирается покидать клуб.

"Я всегда был предан "Шахтеру", а "Шахтер" – мне. Посмотрим, как будет развиваться жизнь. Все может быть. Я очень счастлив в "Шахтере" – это мой клуб и моя семья. Как будет дальше, время покажет. Если буду нужен "Шахтеру", то буду здесь.

То, что я поехал стажироваться к Гвардиоле в "Манчестер Сити", не значит, что я хочу и могу быть Гвардиолой. Меня интересовал не столько тренировочный процесс, сколько вопросы психологии и подход к футболистам. О многом с ним говорил. Реакция на поражения, на победы, когда игрок обижен, когда ставишь его или не ставишь… Вот это было для меня важно. А тактику команды определяют качества футболистов. Что касается Гвардиолы, я многому научился и сто процентов поеду еще", - сказал Дарио.