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Колос устроит закрытый карантинный сбор на базе. Обязательное условие - все пройдут тест на коронавирус
Команда заедет на свою базу в Ковалевку
Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин рассказал о планах начать тренировки на базе клуба в Ковалевке.
"Я пробовал бы тренироваться группами по 5-6 человек. После каждой группы проводить в помещении уборку, дезинфекцию, чтобы не было бактерий.
Президент поддержал меня, чтобы все футболисты заехали в Ковалевку на карантин. Условия – все пройдут тест на коронавирус. В Коваливке очень строго с этим. Село закрыто, все следят, чтобы не было коронавируса. Президент хочет, чтобы всех футболистов обследовали, чтобы они не занесли в село коронавирус.
А там уже начали работать", – сказал Костышин.
Напомним, что карантин в Украине продлен до 24 апреля.