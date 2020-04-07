Колос устроит закрытый карантинный сбор на базе. Обязательное условие - все пройдут тест на коронавирус

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин рассказал о планах начать тренировки на базе клуба в Ковалевке.

"Я пробовал бы тренироваться группами по 5-6 человек. После каждой группы проводить в помещении уборку, дезинфекцию, чтобы не было бактерий.

Президент поддержал меня, чтобы все футболисты заехали в Ковалевку на карантин. Условия – все пройдут тест на коронавирус. В Коваливке очень строго с этим. Село закрыто, все следят, чтобы не было коронавируса. Президент хочет, чтобы всех футболистов обследовали, чтобы они не занесли в село коронавирус.

А там уже начали работать", – сказал Костышин.

Напомним, что карантин в Украине продлен до 24 апреля.