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Каштру: Сейчас все в неидеальной форме

Премьер-лига
(2 голосов)

Это новая ситуация для команд

Каштру: Сейчас все в неидеальной форме
Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру рассказал о подготовке команды к возобновлению чемпионата.

"Сейчас все в неидеальной форме. Мир переживает далеко не лучшие времена, мы все от этого страдаем. После перерыва придется долго восстанавливаться. Это новая для нас ситуация.

Пока мы только пытаемся предвидеть, какой будет наша жизнь через неделю или месяц. Все потери мы оценим позже. Проанализируем и сделаем лучший план подготовки к первому официальному матчу, когда бы он ни был", – сказал Каштру.

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В статье: Шахтер (Донецк) Луиш Каштру коронавирус
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Источник:
ТК Футбол

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