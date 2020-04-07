Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Каштру: Сейчас все в неидеальной форме
Это новая ситуация для команд
Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру рассказал о подготовке команды к возобновлению чемпионата.
"Сейчас все в неидеальной форме. Мир переживает далеко не лучшие времена, мы все от этого страдаем. После перерыва придется долго восстанавливаться. Это новая для нас ситуация.
Пока мы только пытаемся предвидеть, какой будет наша жизнь через неделю или месяц. Все потери мы оценим позже. Проанализируем и сделаем лучший план подготовки к первому официальному матчу, когда бы он ни был", – сказал Каштру.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ТК Футбол
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...