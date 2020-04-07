ТаТоТаке: Информация про интерес Ромы к Мудрику - фейк. По Коваленко - возможно

Ведущий шоу "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский прокомментировал информацию об интересе "Ромы" к хавбекам "Шахтера" Мудрику и Коваленко.

"По нашей информации, про Мудрика – это фейк. Об этом речи вообще не идет. По Коваленко интерес, возможно, и есть, но не на уровне конкретного предложения.

Наши источники в Италии говорят, что там сейчас вообще не до покупок и не до футбола. Тем более, это "Рома", которая еще в прошлом сезоне имела какой-то лимит по приобретениям. Позиции Фонсеки не настолько прочны, чтобы рекомендовать такие стремные трансферы.

По Коваленко были предложения, когда он здорово сыграл на ЧМ U-20 в 2015 году, и Луческу вмонтировал его в состав "Шахтера", дошедшего до полуфинала ЛЕ. На Коваленко был спрос", – сказал Спиваковский.