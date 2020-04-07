Танчик: В Карпатах молодая команда. Мне только 28, а я уже в списке самых опытных

Полузащитник "Карпат" Владимир Танчик рассказал о своем трансфере в львовский клуб, а также вспомнил времена в "Олимпике".

- В 2011-м году ты мог оказаться в "Карпатах". Почему тогда не сложилось?

- Я поехал на сборы с командой, разговаривал с Олегом Кононовым и стремился остаться во Львове. На тот момент я выступал за ФК "Львов". Очевидно, клубы не договорились. Помню, расстроился тогда и поехал в Севастополь. Наверное, так должно было случиться, это футбольная жизнь. Прошло время и я все-таки таки стал игроком "Карпат".

- Сейчас ты входишь в тройку самых старших футболистов "зелено-белых".

- Откровенно говоря, даже не думал об этом. Я не чувствую себя старым, это точно (улыбается). В "Карпатах" молодой коллектив, ведь мне только 28, а я уже в перечне самых опытных.

- Матар Диейе и Геннадий Пасич признались, что противостояние с "Олимпиком" в борьбе за сохранение места в УПЛ является принципиальным для них. А как ты относишься к конкуренции со своей бывшей командой?

- Я знаю только нескольких ребят из нынешнего состава "Олимпика", там сейчас совершенно новая команда. На самом деле не важно, кто против нас. Ключевая задача для "Карпат" - остаться в Премьер-лиге. А кого мы обойдем и опередим - не имеет значения. Буду думать об этом в последнюю очередь. Самое важное то, что все в коллективе сконцентрированы на совместной цели и это нам помогает.