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Коноплянка: Играл против Реала, Барселоны, но Бавария - самая сильная
Евгений вспомнил, против кого было играть сложнее всего
Полузащитник "Шахтера" Евгений Коноплянка, который ранее играл за "Шальке", назвал самую сильную команду, против которой ему доводилось играть.
"Я играл против "Реала", "Барселоны". Если взять все, что я видел вживую, то "Бавария" самая сильная. Они были на таком ходу, я не видел, чтобы так люди играли, настолько была дисциплина. Настолько высокий уровень футболистов, они понимали с полуслова.
Они отрабатывали до конца. Если счет 3:0, то для них это ничего не значит. Играли до свистка, только тогда останавливались. Они нас с "Шальке" так смяли пару раз", – сказал Коноплянка.
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