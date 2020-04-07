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Коноплянка: Играл против Реала, Барселоны, но Бавария - самая сильная

Премьер-лига
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Евгений вспомнил, против кого было играть сложнее всего

Коноплянка: Играл против Реала, Барселоны, но Бавария - самая сильная
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Полузащитник "Шахтера" Евгений Коноплянка, который ранее играл за "Шальке", назвал самую сильную команду, против которой ему доводилось играть.

"Я играл против "Реала", "Барселоны". Если взять все, что я видел вживую, то "Бавария" самая сильная. Они были на таком ходу, я не видел, чтобы так люди играли, настолько была дисциплина. Настолько высокий уровень футболистов, они понимали с полуслова.

Они отрабатывали до конца. Если счет 3:0, то для них это ничего не значит. Играли до свистка, только тогда останавливались. Они нас с "Шальке" так смяли пару раз", – сказал Коноплянка.

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В статье: Евгений Коноплянка Бавария (Мюнхен) Шальке (Гельзенкирхен) Шахтер (Донецк)
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Источник:
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