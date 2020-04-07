Караваев рассказал, чем занимается на карантине и назвал свои любимые фильмы и сериалы

Полузащитник “Динамо” Александр Караваев рассказал, есть ли жизнь на карантине.

- Александр, расскажи, в каком режиме сейчас тренируешься, поддерживаешь форму?

- Во время карантина тренируюсь каждый день, и дома, и на нашей клубной базе. На базу езжу в основном чтобы выполнять беговую работу, а дома вечером делаю статические упражнения на все группы мышц. Выполняю специальные упражнения, которые нам дает тренерский штаб.

- Сколько приблизительно времени каждый день ты тратишь на тренировки?

- Да примерно столько же, сколько и в обычные тренировочные дни. Каждая тренировка длится приблизительно час. Плюс к тому, могу выполнять какие-то дополнительные упражнения для поддержания хорошей физической формы.

- На что делается основной акцент в таких необычных условиях тренировок?

- В основном упор делается на физические кондиции, беговую работу - это касается тренировок на базе. А в домашних условиях работа акцентируется на укреплении мышц, чтобы они не теряли тонус.

- Где тебе больше нравится заниматься - дома или на базе, пусть и в одиночку?

- Конечно, больше тянет ехать на базу, на свежем воздухе заниматься приятнее. К тому же, на тренировочных полях помимо беговой работы можно выполнять индивидуальные упражнения с мячом.

- Как тренерский штаб фиксирует, контролирует выполнение упражнений?

- У нас есть gps-датчики и пульсометры, они фиксируют нашу беговую работу на базе. А выполнение домашних упражнений не проверяется, это уже профессионализм каждого. Но ведь каждый футболист делает их в первую очередь для себя, для поддержания собственной формы, а не для кого-то. Поэтому я уверен, что все ответственно выполняют задания. Более того, каждый игрок ещё и выполняет дополнительную индивидуальную работу по своей программе.

- Просматриваешь ли видеозаписи футбольных матчей? Как вообще проводишь свободное время во время карантина?

- Нет, записи матчей пока ещё не просматриваю. Практически все свободное время провожу дома. С женой Инной занимаемся домашними хлопотами, все делаем вместе, убираем. Хотя готовит, конечно, она. Кроме того, делаем вместе упражнения, с дочкой играем в разные настольные и развивающие игры, смотрим вместе фильмы, сериалы.

- Как бы выглядел твой список любимых или понравившихся фильмов? Что бы ты порекомендовал к просмотру?

- Любимые фильмы - это все части “Гарри Поттера”, “Игры разума”, “Список Шиндлера”, “Начало” , ”1+1”, “Мстители”, все части “Железного человека”, “Невидимый гость”. Из сериалов - “Шерлок” (с Бенедиктом Камбербэтчем) и ”Чёрное зеркало”.