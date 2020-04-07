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Пятов: После Луческу у Фонсеки и Каштру тренировки гораздо легче

Премьер-лига
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Кипер сравнил нагрузки при румыне и двух португальцах

Пятов: После Луческу у Фонсеки и Каштру тренировки гораздо легче
Новина українською

Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов сравнил тренировки под руководством Мирчи Лууческу, Паулу Фонсеки и нынешнего тренера команды Луиша Каштру.

"У Луческу были хорошие тренировки. После месяца отпуска собираемся, он смотрит, кто работал, а кто нет. И ты целую неделю просто бегаешь без мячей.

Но это не куперы, которые заставляли прежде бегать. Обычная беговая работа вокруг поля, с изменением ритма.

К счастью, мы, вратари, начали свою банду формировать. Где-то немного отставали, где-то хитрили. Ни один голкипер не любит бегать.

Затем был Фонсека, сейчас – Каштру. После Мистера у них гораздо легче", - сказал Пятов.

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В статье: Мирча Луческу Андрей Пятов Шахтер (Донецк) Паулу Фонсека Луиш Каштру
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Источник:
football24

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