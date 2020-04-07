Санжар: Правильно будет доиграть чемпионат. Но вопрос - когда? Какая будет пауза?

Главный тренер "Карпат" Роман Санжар высказался относительно окончания чемпионата, который на данный момент прерван из-за пандемии коронавируса.

"Считаю, что самым правильным было бы доиграть чемпионат, чтобы сохранить спортивный принцип. Наверное, это самое правильное.

Но вопрос, когда доиграть, какая будет пауза. Мы ведь не знаем, как будет развиваться ситуация. Если она будет ухудшаться и период времени будет длительным, тогда придется думать о том, чтобы не возобновлять чемпионат", - сказал Санжар.