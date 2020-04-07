Беседин: Нападающему в Динамо очень трудно найти моменты. В этом проблема

Нападающий "Динамо" Артем Беседин в эфире ТК "Футбол" высказал свое мнение об игре киевлян в атакующей линии.

– Мало моментов бывает в матче или их вообще нет. Нападающему в "Динамо" очень трудно найти моменты. Не знаю, с чем это связано. Ну вот очень трудно. Если сам что-то не выкрутишь, не сделаешь – в принципе, момента и не будет за весь матч. Думаю, в этом проблема.

Мало фланговых атак, мало хороших подач, но это мое мнение. Конечно, у меня есть моменты, в которых я не забиваю. Я с этим согласен. Надо просто, чтобы в каждой линии был баланс. Каждый знал свою работу на поле и делал ее хорошо. И все.

И после матчей, тренировок спрашивать друг у друга – ты не сделал, ты не забил. Этого нет, поэтому думаю, что проблема может быть в этом.

- Есть проблема в коммуникации между футболистами?

– Не в коммуникации, а надо почаще, наверное, снабжать штрафную площадку соперника острыми передачами. Каждый нападающий хочет, чтобы у него за первый тайм было 10-15 хороших подач, которые он мог бы где-то на опережении, где-то за голову, где-то на второй линии их замкнуть.

У нас есть момент для подачи – подают. Если его нет – начинаем раскачиваться, какие-то непонятные движения. Может, в этом есть проблема.