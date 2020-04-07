Беседин: Игорь и Григорий Суркисы поддержали меня, как могли

Форвард "Динамо" Артем Беседин в эфире ТК "Футбол" рассказал о том, кто и какую поддержку ему оказывает в ситуации с дисквалификацией за употребление запрещенных препаратов.

– Как вы пережили ситуацию с дисквалификацией?

– Я вам скажу, как ее пережил, когда выйду из нее. Есть еще время, которое надо преодолеть достойно. Только после этого смогу вам что-то сказать. Конечно, это как лишить человека любимого дела, причем без его какой-то вины. Об этом трудно говорить. Не хочу об этом говорить, потому что до конца еще ничего не решено. Есть еще время.

– Кто был вашей самой большой опорой и поддержкой в это время?

– Конечно, моя семья – жена, ребенок. Они очень большую роль сыграли. Президент клуба Игорь Суркис, его брат Григорий Суркис. Они меня поддержали. До разговора с ними я был в очень подавленном состоянии, это мягко сказано. Они меня поддержали, как могли. Спасибо им за это.

– Как вас поддержали?

– "Мы прекрасно понимаем, что это не твоя вина. Мы за тебя. Мы будем тебя поддерживать. Ты в клубе, все нормально". Находили нужные слова, очень значимые и важные, думаю, для любого человека. В этом плане спасибо им большое.

– Думали о том, что сможете сыграть на Евро-2021 из-за переноса чемпионата?

– Думал, конечно. О чем я только не думал в этой ситуации. Говорить, что это хорошо – будет неправильно. Просто надо из всей ситуации пытаться какой-то позитив найти. Можно сказать, для меня плохо, что именно из-за такой ситуации это все произошло.

Надеюсь, все поскорее разрешится. Все будут живы-здоровы. Футбол вернется в Украину. И во всем мире все тоже будет продолжаться.