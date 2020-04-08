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Рыбалка развеял миф о том, что Рианчо руководил Динамо времен Реброва

Премьер-лига
(1 голосов)

И прокомментировал желание избавиться от него, Хачериди и Гармаша

Рыбалка развеял миф о том, что Рианчо руководил Динамо времен Реброва
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Экс-игрок "Динамо" Сергей Рыбалка прокомментировал слухи об испанском ассистенте Сергея Реброва в киевском клубе Рауле Рианчо (работал в 2014-2016 годах), который якобы фактически исполнял обязанности главного тренера.

Рыбалка возмутился таким слухам и возразил их.

Был главный тренер Ребров, он за все отвечал. Рауль, бывало, действовал на эмоциях: выбегал, кричал на тренировках. Так же было и в игре. А все думали, будто Рауль руководит. На самом деле у них был тандем, но за все отвечал Ребров, а Рауля все воспринимали как помощника.

Сергей отмечает, что Рианчо сильный в тактике, может подсказать, направить, настроить на игру и от него тогда действительно многое зависело.

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Но когда Ребров куда-то ехал и тренировки проводил Рауль, атмосфера на них не была такой, как с Ребровым, игроки так не выкладывались. Воспринимали Рауля больше как помощника. С Ребровым команда работала лучше.

Рыбалку спросили, правда ли, что Рианчо хотел избавиться от него, Гармаша и Хачериди из-за потери мотивации в игре.

Я не знаю, о ком он говорил ...Если он так видел, что надо обновлять состав, может это и надо было делать. Если они так считали с Ребровым. Но если Рианчо делал это в обход главного тренера - это неправильно и некрасиво, мне кажется.

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В статье: Сергей Рыбалка Сергей Ребров Динамо (Киев) Рауль Рианчо
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Источник:
Бомбардир

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Комментарии (1)
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ascent (Луксор)
08.04.2020 в 08:12
Может и так, а может и нет. Рыбалка не был с ними все 24 часа, он не знает, кто придумывал тактические решения и другие вопросы, он только знает, кто всё это доносил до футболистов. В любом случае, ничего плохого нет в том, что кто-то учится. И конечно вся ответственность была на Реброве, а умение создавать рабочий тренерский коллектив - это 90 % успеха. Шевчено тоже движется в этом напрвлении. Надеюсь из них получатся отличные тренера...
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