Рыбалка развеял миф о том, что Рианчо руководил Динамо времен Реброва

Экс-игрок "Динамо" Сергей Рыбалка прокомментировал слухи об испанском ассистенте Сергея Реброва в киевском клубе Рауле Рианчо (работал в 2014-2016 годах), который якобы фактически исполнял обязанности главного тренера.

Рыбалка возмутился таким слухам и возразил их.

Был главный тренер Ребров, он за все отвечал. Рауль, бывало, действовал на эмоциях: выбегал, кричал на тренировках. Так же было и в игре. А все думали, будто Рауль руководит. На самом деле у них был тандем, но за все отвечал Ребров, а Рауля все воспринимали как помощника.

Сергей отмечает, что Рианчо сильный в тактике, может подсказать, направить, настроить на игру и от него тогда действительно многое зависело.

Но когда Ребров куда-то ехал и тренировки проводил Рауль, атмосфера на них не была такой, как с Ребровым, игроки так не выкладывались. Воспринимали Рауля больше как помощника. С Ребровым команда работала лучше.

Рыбалку спросили, правда ли, что Рианчо хотел избавиться от него, Гармаша и Хачериди из-за потери мотивации в игре.