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Палкин: Наступит 30 июня и некоторые клубы потеряют половину команды

Премьер-лига
(1 голосов)

О дискуссии в ФИФА

Палкин: Наступит 30 июня и некоторые клубы потеряют половину команды
Новина українською

Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин рассказал об идее ФИФА по решении ситуации с контрактами футболистов, если они заканчиваются раньше, чем чемпионаты.

ФИФА рассматривает такую ​​ситуацию, что если контракт игрока с клубом заканчивается, например, 30 июня, а мы продолжили чемпионат и он закончится например 30 августа или в конце июля, то предложено эти контракты продлить до конца чемпионата. Вот что сейчас обсуждается. Что будет принято в итоге - разве что ждать надо.

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Но такая концепция является нормальной, понятной и рабочей. В противном случае получится так, что наступит 30 июня и некоторые клубы останутся без половины команды.

Это несерьезно, это форс-мажорная ситуация, надо принимать решение в цивилизованной манере и дать возможность клубам нормально доиграть чемпионат с теми футболистами, которые были на контрактах.

Напомним, что почти все футбольные чемпионаты приостановлены из-за пандемии коронавируса и карантине, который введен в большинстве стран мира.

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В статье: Сергей Палкин ФИФА Шахтер (Донецк) контракт коронавирус карантин
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Источник:
Футбол News

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Комментарии (1)
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zloyded (Киев)
08.04.2020 в 09:17
Закрив-би своє хлеб...о "спеціаліст" хр...в!!!
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