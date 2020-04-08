  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Назовите игроков с наибольшим количеством матчей в Чемпионате Украины. КВИЗ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Назовите игроков с наибольшим количеством матчей в Чемпионате Украины. КВИЗ

Премьер-лига
(4 голосов)

Тест на знание футбольных старожилов

Назовите игроков с наибольшим количеством матчей в Чемпионате Украины. КВИЗ
UA-Футбол
Новина українською

Независимый чемпионат Украины уже проводится 28 лет - достаточный период, чтобы появились свои легенды. Сегодня UA-Футбол подготовил для вас квиз об игроках с наибольшим количеством матчей в высшем дивизионе. Задача проста - написать 20 фамилий за шесть минут. Ответы можно вводить как на украинском, так и на русском языках. Конечно, есть и подсказки - в левой колонке будет количество матчей и клубы, за которые выступал тот или иной игрок, в правой - его позиция.

Читайте такжеЛучшие бомбардиры Чемпионата Украины, которые не играли в Динамо и Шахтере. КВИЗ

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Шовковский Руслан Ротань квиз от UA-Футбол
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Serhiy (Киев)
08.04.2020 в 10:13
10/20.Покоління 2000-2009 згадується чомусь важче, ніж покоління 1990/1999. А з поколінням 2010-2020 все ок.Підказка: серед двадцятки, що загадала редакції, є лише один легіонер
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...