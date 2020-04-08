Назовите игроков с наибольшим количеством матчей в Чемпионате Украины. КВИЗ

Независимый чемпионат Украины уже проводится 28 лет - достаточный период, чтобы появились свои легенды. Сегодня UA-Футбол подготовил для вас квиз об игроках с наибольшим количеством матчей в высшем дивизионе. Задача проста - написать 20 фамилий за шесть минут. Ответы можно вводить как на украинском, так и на русском языках. Конечно, есть и подсказки - в левой колонке будет количество матчей и клубы, за которые выступал тот или иной игрок, в правой - его позиция.