Коуч Ворсклы пересиживает карантин в компании Джона Сноу и Рагнара Лодброка

Главный тренер полтавской "Ворсклы" Юрий Максимов рассказал, как у него проходит карантин, объявленный почти по всему миру из-за пандемии коронавируса Covid-19

- Юрий Вильевич, скучно без футбольного адреналина?

- Конечно. Футбола же вообще сейчас нет.

- Время коротаете в Киеве?

- Нет. Сижу безвылазно на даче, смотрю фильмы, сериалы, больше времени уделяю ребенку.

- Какой жанр преобладает в вашей видеотеке?

- В основном люблю смотреть исторические фильмы или сериалы, например, "Викинги", также понравился сериал "Во все тяжкие", "Игра престолов" ...Выбираю по рейтингам (улыбается).

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- Как ваши подопечные получают индивидуальные задания?

- Они хотят тренироваться, но сейчас все запрещено. Проводят индивидуальные пробежки, выполняют силовую работу в домашних условиях.

- Если чемпионат возобновится, за какой срок можно завершить сезон?

- А зачем на нас акцентировать внимание? "Ворскла" же находится во второй шестерке, а главные перипетии наверху. Но вообще я не вижу проблем в том, чтобы играть через каждые два дня. Ребята молодые, им не по 35 лет, так что соревновательный ритм они должны выдержать.

- Тем не менее, у "Ворсклы" еще есть шансы побороться за еврокубковую зону.

- Будем стараться. Обидно только, что команда набрала ход, а тут "бац", и вынужденная пауза. Но ничего, это мы переживем. Главное, чтобы быстрее закончилась эпидемия и все стали жить обычной жизнью.