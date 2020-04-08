Игрок не для топов: увы, Караваеву нечего делать в Динамо

Случайности не случайны. И сколько не пытайся доказать обратное, на выходе получишь лишь жалкие оправдания.

Тот факт, что Александр Караваев не провел ни единого матча за "Шахтер", скитаясь по арендам целых пять лет, а потом с треском провалился в стамбульском "Фенербахче", обязан был насторожить боссов "Динамо". Но этого не случилось. Явно находясь под впечатлением от двух голевых Александра в матче с Сербией, киевляне подмахнули сделку, которая априори не сулила им ничего, кроме разочарования.

С первых дней Караваева в "Динамо" остро встал вопрос позиции - большую часть карьеры Александр играл вингера, но при этом в сборной раскрылся, как правый защитник. Обе эти позиции в Киеве прекрасно укомплектованы - место в защите прочно занято поляком Кендзерой, а выше по флангам Цыганков, Вербич, Де Пена и перспективный Цитаишвили.

Наверное, всем, кроме боссов "Динамо" и персональных фанатов Караваева, было очевидно, что при равной конкуренции Александру не выбить из состава никого из вышеназванных исполнителей. В защите он небезгрешен и никогда не выдавал элитных перфомансов, которыми тот же Кендзера пару раз шокировал "Шахтер". В атаке все еще более однозначно: Цыганкову и Вербичу, по совести, пора выбираться в лиги посильнее.

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Тем не менее, покупая игрока сборной Украины, да еще и расхваленного прессой после пары удачных матчей, "Динамо" не могло усадить его в запас. Не те нынче времена, чтобы новичок за 2,5 млн полировал скамейку. Поэтому сначала Хацкевичу, а потом и Михайличенко пришлось его ставить.

Говорим "пришлось", поскольку другой видимой необходимости в ротации на правом фланге у "Динамо" не было кроме тех редких случаев, когда из-за травм выпадали сразу 1-2 игрока, как это было, например, в июле-августе 2019-го. Тогда из-за повреждения не мог играть Цыганков, и Караваев менял его справа в атаке - в том числе, в матче за Суперкубок. Он вышел в старте, растворился на поле, а на 68-й минуте уступил место Де Пене, который за 10 минут выдал два ассиста и принес "Динамо" победу.

"Случайность!" - в один голос подумали болельщики и тренеры, и на выездную игру квалификации Лиги чемпионов против Брюгге Караваев вновь вышел в старте. Итог: космический процент брака, привезенный пенальти и замена в перерыве на едва успевшего встать на ноги Цыганкова.

"Вроде бы позицию правильно выбрал, хотел сыграть в мяч, но он прокинул и просто об меня ударился. Конечно, вся вина лежит на мне, извинился перед командой и извиняюсь перед болельщиками. Не было бы пенальти… У нас были моменты, мы могли забить. Еще раз извиняюсь перед всеми", - после игры Караваев все сказал правильно, но вряд ли Киеву от этого стало легче. Особенно с учетом того, что отыграть выездные 0:1 так и не получилось.

Более того, кажется, даже самому Александру легче не стало, и весь сезон он проводит так, будто выезд в Брюгге и не заканчивался вовсе.

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Возьмем, к примеру, удары - в текущем чемпионате лишь 21% выстрелов Караваева приходится в створ ворот. Это абсолютно худший показатель в "Динамо". Для контекста, у Буяльского - 33%, у Сидорчука - 31%, даже у провалившегося Жерсона Родригеса - 30%.

До сих пор нет у Караваева и забитых голов за "Динамо", хотя в 15 из своих 29 матчей за киевлян он играл на позиции правого полузащитника. Пожалуй, не надо напоминать, сколько отсюда забивают Цыганков и Де Пена.

По части передач все ненамного лучше - лишь дважды в 29 матчах Александр результативно ассистировал партнерам. Что показательно: свой первый ассист за "Динамо" Караваев оформил с позиции правого фулбека, а второй - вообще играя слева в обороне. А вот в 15 играх на позиции вингера - ничего.

Даже странно, что при почти нулевой эффективности новичка впереди тренеры Динамо дважды выпускали Караваева в нападении в Лиге Европы - против Копенгагена (1:1) и Лугано (1:1). Опять-таки, оба раза мимо.

В текущей Лиге Европы Александр не обыграл ни единого оппонента, вдобавок став худшим полевым игроком "Динамо" по точности передач - всего 74,6%. Меньше только у вратарей Бойко и Бущана, которых позиция обязывает выносить мяч куда подальше. Также у Караваева худшая вовлеченность среди всех игроков "Динамо", выходивших в старте - в среднем он делал лишь 17,8 пасов за игру. Сравнивать с основными вингерами как-то даже неприлично - у Цыганкова 47,8, у Вербича - 37,6.

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Можно было бы предположить, что Караваев выполнял на поле какую-то другую работу - например больше внимания уделял защите, но и тут паззл не складывается. В среднем в Лиге Европы Цыганков делал 1,5 отбора за матч, Де Пена - 1,3, Вербич - 1,2, а Караваев - только 0,5. Та же история с перехватами - у словенца 1,2, у уругвайца - 1, у Александра - 0,3.

Отсюда логичный вопрос, а чем он вообще занимался на поле? Удары мимо, обводок нет, в комбинациях не участвует, в отборе незаметен - и что остается? Только бесконечная бессмысленная беготня, которая не идет команде на пользу. В обоих матчах ЛЕ, когда Караваев выходил в старте, "Динамо" ждало разочарование. Игру против "Брюгге" мы вспоминали. 4 из 5 поражений в УПЛ тоже были в тех играх, когда Александр выходил в основе. Ну и вишенка на торте - ничья с "Десной" в последнем матчем перед остановкой чемпионата.

Голевой пас Караваева на Филиппова не стал случайностью - это квинтэссенция всей его карьеры в Киеве. Увы, бывший лидер "Зари" не смог найти себя в "Динамо". Как до этого не смог в "Шахтере" и "Фенербахче".

Мирча Луческу даже не стал пробовать Караваева, предпочитая ему Кобина и Бутко, но жестче других с Александром обошелся Дик Адвокат - он навсегда убрал украинца из состава после первой же грубой ошибки. Дело было в игре с "Кайсериспором": Саша вышел на замену при счете 1:1, после чего "Фенер" за 20 минут пропустил трижды. На этом все и закончилось.

В "Динамо" так делать не стали - как-никак, авторитет Караваева в УПЛ не тот, что в турецкой Суперлиге. Но этим не помогли игроку, а только продлили его мучения.

Чтобы начать вновь приносить пользу и вернуть себе удовольствие от игры, Александру нужно вернуться на "свой" уровень - туда, где упор на рывки и контратаки, где не нужно подолгу разыгрывать мяч, а 74% точных передач хороший показатель, ведь остальные пасуют еще хуже. Всю карьеру он провел в таких командах, и был хорош. Когда же пытался подняться выше, то вы сами все видели.

Что же касается "Динамо", то раз уж в клубе настроены реформировать правый фланг, неплохо бы вспомнить про свою молодежь. Учитывая всеобщий кризис, связка Тымчик - Цитаишвили с нового сезона напрашивается не менее остро, чем продажа Цыганкова в Европу и аренда Караваева в любой из отечественных середняков.