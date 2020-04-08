После продления карантина Санжар обзвонил всех игроков Карпат

Последний на данный момент официальный поединок 23 тура УПЛ "Карпат" с ФК Львов (1:1) имел особое значение для Владимира Танчика, самого старшего игрока "зелено-белых".

Игрок оценил сроки возврата к оптимальной форме и рассказал о своем карантине.

- У меня карантин проходит обычно, наверное, как и у всех - в квартире. Я остался во Львове, домой в Черкассы не поехал - проблемы с транспортом и передвижением по стране сказались. К счастью, живу во Львове в хорошем районе, недалеко расположен лес. Без элементарных физических упражнений спортсменам очень сложно переживать этот период. Поэтому я максимально стараюсь самоизолироваться, хотя не забываю о работе, поэтому ежедневно выполняю небольшие пробежки.

- Аномальная пауза проходит также за просмотром фильмов?

- Да, к тому же я люблю сериалы - пересмотрел их довольно много. Если честно, то иногда даже не знаю, что нового можно еще посмотреть. Раньше видел четыре сезона "Викингов". Сейчас выпустили еще два сезона, поэтому я решил пересмотреть все шесть. Получил истинное удовольствие.

- По иронии судьбы в новой команде ты провел лишь один матч.

- Конечно, я расстроился. Только полноценно восстановился после травмы, только дебютировал, "вот оно начало нового этапа", а тут случилась эта пауза. Бесспорно, хотелось бы нормального ритма жизни, в том числе и в футболе.

Кроме того, взаимопонимание с партнерами улучшается исключительно после работы на тренировках и официальных встречах. В конце концов, так уж случилось - не стоит жалеть. Тем более, это не от нас зависит. Главное, чтобы как можно быстрее все проблемы решились, а люди были здоровыми.

- Связь с партнерами поддерживаешь?

- Когда ты ежедневно видишь ребят на тренировках - это одно, а в таких условиях это делать сложнее. Когда карантин был продлен, главный тренер звонил всем, интересовался нашими делами, подбадривал. У нас есть план работы, поэтому должны работать пусть и в домашних условиях. Ведь начнем тренироваться, видимо, не раньше, чем через месяц.

- Как думаешь, сколько времени надо будет для того, чтобы набрать необходимую форму?

- Все будет зависеть от работы дома - если контролировать процесс и поддерживать тонус, то будет легче. Возможно, организм будет реагировать на все эти перерывы, как на своеобразный сбор. Если заниматься стабильно, то проблем не возникнет. И в игровом плане будет сложно - пробежки и физические упражнения тут не помогут. Однако не считаю это серьезным препятствием, со временем мы обязательно наверстаем упущенное.