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Костышин: Месяц без тренировок – это критично. Занятия дома - это физкультура

Премьер-лига
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Футболистам нужно работать с мячом

Костышин: Месяц без тренировок – это критично. Занятия дома - это физкультура
Новина українською

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин высказал свое мнение относительно поддержания формы игроками в домашних условиях.

"Думаю, месяц без тренировок – это критично. После месяца нужно уже тренироваться, работать с мячом.

Пробежки в комнате, упражнения в статике, отжимания, приседания – это физкультура", - сказал Костышин.

Ранее сообщалось о том, что "Колос" собирается устроить так называемый карантинный тренировочный заезд на базу.

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В статье: Руслан Костышин Колос (Ковалевка) коронавирус
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Источник:
ТК Футбол

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