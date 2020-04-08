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Костышин: Месяц без тренировок – это критично. Занятия дома - это физкультура
Футболистам нужно работать с мячом
Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин высказал свое мнение относительно поддержания формы игроками в домашних условиях.
"Думаю, месяц без тренировок – это критично. После месяца нужно уже тренироваться, работать с мячом.
Пробежки в комнате, упражнения в статике, отжимания, приседания – это физкультура", - сказал Костышин.
Ранее сообщалось о том, что "Колос" собирается устроить так называемый карантинный тренировочный заезд на базу.
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Источник:ТК Футбол
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