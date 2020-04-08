Костышин: Месяц без тренировок – это критично. Занятия дома - это физкультура

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин высказал свое мнение относительно поддержания формы игроками в домашних условиях.

"Думаю, месяц без тренировок – это критично. После месяца нужно уже тренироваться, работать с мячом.

Пробежки в комнате, упражнения в статике, отжимания, приседания – это физкультура", - сказал Костышин.

Ранее сообщалось о том, что "Колос" собирается устроить так называемый карантинный тренировочный заезд на базу.