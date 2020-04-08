Если не боишься, то приезжай - Немецкий защитник Зари рассказал, как Скрипник заманил его в Украину

Немецкий защитник луганской "Зари" Джоэль Абу Ханна рассказал о работе с Виктором Скрипником, и о том, как тренер переманил его в луганский клуб.

- Скрипник попросил игроков называть его по имени, но никто не решился. Как вы обращаетесь - Виктор или Виктор Анатольевич?

- В Германии мы просто говорим - тренер или мистер. Например, мистер Скрипник. Так меня еще учили, когда я был в академии. Здесь я говорю тренер или Виктор. Анатольевич это не для меня, я не привык к такой форме обращений.

- Виктор - более украинский или немецкий тренер?

- Он взял лучшее из обоих тренерских школ и сделал хороший микст. У него есть менталитет борца и победителя. Вместе с тем наш тренер сохраняет спокойствие в различных стрессовых ситуациях. Вы также могли заметить, что он привнес в игру команды тактику и вещи, которым научился в Германии.

Каждый игрок в команде действительно очень сильно его уважает и доверяет. Это лучшая характеристика для тренера.

- Один пример, почему Скрипник - крутой тренер.

- Он посмотрел на игроков и сказал, что мы можем играть ромбом в центре поля. В начале сезона нас много критиковали. Говорили, что эта система нам не подходит, и стоит изменить стиль игры. Когда мы играли матчи квалификации Лиги Европы, то говорили, что мы забиваем только один мяч и способны побеждать только команды, в которых игроки получили красные карточки. Также звучали другие вещи.

Но Скрипник все время верил в нас, он был уверен, что мы сможем достичь успеха в этой схеме. Наш тренер придерживался одной линии и не бросался в разные стороны. Он дал нам уверенность, просил не слушать критиков, а верить в него и в эту систему игры. Тогда нам удастся чего-то добиться. Мы приняли это и выполняли все, как он говорил.

После двух матчей против "Эспаньола" в Лиге Европы и ничьей с "Динамо" все увидели на что мы способны. Теперь точно можно сказать, что мы все делали правильно.

- Вы пересекались ранее в Германии?

- Мы не общались лично, но в прошлом была ситуация, когда я контактировал с его клубом ("Вердер"). Я никогда не говорил об этом со Скрыпником, поэтому не могу точно сказать, что он знал меня.

Когда возник вариант с "Зарей", мы поговорили по телефону. У нас получилась очень хорошая беседа. И сейчас я могу откровенно сказать - я невероятно счастлив, что решился на этот шаг. Поскольку в Германии меня все спрашивали: "Ты действительно хочешь ехать в Украину? Там другая культура, возможно тебе будет трудно и ты не сможешь с этим справиться".

Но с нашей первой беседы со Скрыпником мы нашли общий язык. Он дал мне ощущение комфорта. Виктор сказал: "Если не боишься, то приезжай играть в Украине. Покажи всем, что ты все можешь". Для моей карьеры этот сезон - большой шаг вперед.