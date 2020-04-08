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Алиев: Нынешняя игра Динамо мне вообще не нравится

Премьер-лига
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А вот и экспертное мнение подъехало

Алиев: Нынешняя игра Динамо мне вообще не нравится
Новина українською

Экс-полузащитник "Динамо" Александр Алиев высказал свое мнение относительно нынешнего положения дел в киевском клубе.

"Честно говоря, я не знаю. Я в проблемы "Динамо" не лезу, там есть президент, главный тренер и структура динамовская. Мне пока тяжело что-то сказать. Где-то, возможно, кризис коснулся, где-то – что-нибудь еще. Я не знаю.

Одно могу сказать – игра "Динамо" на данный момент мне вообще не нравится. Это мое личное мнение, не в обиду ребятам", – сказал Алиев в прямом эфире в инстаграме московского "Черноморца"

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В статье: Александр Алиев Динамо (Киев)
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Источник:
Трибуна

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