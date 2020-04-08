Transfermarkt снизил цены на игроков УПЛ. Цыганков остается лидером, Тете обошел Исмаили

Известный статистический портал Transfermarkt обновил данные о стоимости игроков УПЛ.

При этом, в связи с пандемией коронавируса, цены на всех игроков были снижены на 20%. Исключение сделано лишь для игроков 1998 года рождения и младше – их стоимость упала на 10%.

Лидерами по-прежнему остается полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков, который оценен в 16 млн евро (прежняя цена – 20 млн).

На второй строчке расположился полузащитник "Шахтера" Тете - 15,5 млн евро, (прежняя – 17), на третьей – его одноклубник Исмаили - 15 млн евро, прежняя – 19).