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Transfermarkt снизил цены на игроков УПЛ. Цыганков остается лидером, Тете обошел Исмаили

Премьер-лига
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Кризис из-за коронавируса

Transfermarkt снизил цены на игроков УПЛ. Цыганков остается лидером, Тете обошел Исмаили
Новина українською

Известный статистический портал Transfermarkt обновил данные о стоимости игроков УПЛ.

При этом, в связи с пандемией коронавируса, цены на всех игроков были снижены на 20%. Исключение сделано лишь для игроков 1998 года рождения и младше – их стоимость упала на 10%.

Лидерами по-прежнему остается полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков, который оценен в 16 млн евро (прежняя цена – 20 млн).

На второй строчке расположился полузащитник "Шахтера" Тете - 15,5 млн евро, (прежняя – 17), на третьей – его одноклубник Исмаили - 15 млн евро, прежняя – 19).

Transfermarkt снизил цены на игроков УПЛ. Цыганков остается лидером, Тете обошел Исмаили - изображение 1

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В статье: Тарас Степаненко Тайсон Марлос Алан Патрик Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Исмаили Виктор Цыганков Манор Соломон Виталий Миколенко Майкон де Андраде Тете
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