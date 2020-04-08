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Беседин: Чтобы не возникло никаких вопросов, чемпионат нужно доиграть

Премьер-лига
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Форвард рассказал, чем занимается на карантине

Беседин: Чтобы не возникло никаких вопросов, чемпионат нужно доиграть
Новина українською

Нападающий "Динамо" Артем Беседин, который отбывает дисквалификацию за употребление запрещенных веществ, рассказал о тренировках на карантине.

- Как проводите время без футбола?

- Моё положение можно назвать отстранением на карантине. Провожу много времени с семьей и соблюдаю карантин. Как и остальные футболисты, поддерживаю себя в форме.

- С введением карантина твой режим не изменился?

- Да, сейчас на базу нельзя - приходится все делать в домашних условиях. Все поля закрыты из-за карантина, поэтому с мячом нет возможности поработать. Уже хочется приступить к работе.

- Вам программу составляют тренера?

- На период карантина предоставлена программа тренеров по физподготовке, главного тренера и его помощников. Все знают, что делать на карантине.

- Что делать с чемпионатом: завершать или доигрывать без зрителей?

- Нужно завершить этот чемпионат без зрителей, чтобы придерживаться спортивного принципа. Команды, которые внизу турнирной таблицы УПЛ, имеют шанс остаться в элите. "Заря", например, борется за попадание в Лигу чемпионов и Лигу Европы. Необходимо доиграть, чтобы в дальнейшем не возникло никаких вопросов.

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В статье: Динамо (Киев) Артем Беседин коронавирус
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Источник:
ТК Футбол

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