Беседин: Чтобы не возникло никаких вопросов, чемпионат нужно доиграть

Нападающий "Динамо" Артем Беседин, который отбывает дисквалификацию за употребление запрещенных веществ, рассказал о тренировках на карантине.

- Как проводите время без футбола?

- Моё положение можно назвать отстранением на карантине. Провожу много времени с семьей и соблюдаю карантин. Как и остальные футболисты, поддерживаю себя в форме.

- С введением карантина твой режим не изменился?

- Да, сейчас на базу нельзя - приходится все делать в домашних условиях. Все поля закрыты из-за карантина, поэтому с мячом нет возможности поработать. Уже хочется приступить к работе.

- Вам программу составляют тренера?

- На период карантина предоставлена программа тренеров по физподготовке, главного тренера и его помощников. Все знают, что делать на карантине.

- Что делать с чемпионатом: завершать или доигрывать без зрителей?

- Нужно завершить этот чемпионат без зрителей, чтобы придерживаться спортивного принципа. Команды, которые внизу турнирной таблицы УПЛ, имеют шанс остаться в элите. "Заря", например, борется за попадание в Лигу чемпионов и Лигу Европы. Необходимо доиграть, чтобы в дальнейшем не возникло никаких вопросов.