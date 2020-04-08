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Беседин: Чтобы не возникло никаких вопросов, чемпионат нужно доиграть
Форвард рассказал, чем занимается на карантине
Нападающий "Динамо" Артем Беседин, который отбывает дисквалификацию за употребление запрещенных веществ, рассказал о тренировках на карантине.
- Как проводите время без футбола?
- Моё положение можно назвать отстранением на карантине. Провожу много времени с семьей и соблюдаю карантин. Как и остальные футболисты, поддерживаю себя в форме.
- С введением карантина твой режим не изменился?
- Да, сейчас на базу нельзя - приходится все делать в домашних условиях. Все поля закрыты из-за карантина, поэтому с мячом нет возможности поработать. Уже хочется приступить к работе.
- Вам программу составляют тренера?
- На период карантина предоставлена программа тренеров по физподготовке, главного тренера и его помощников. Все знают, что делать на карантине.
- Что делать с чемпионатом: завершать или доигрывать без зрителей?
- Нужно завершить этот чемпионат без зрителей, чтобы придерживаться спортивного принципа. Команды, которые внизу турнирной таблицы УПЛ, имеют шанс остаться в элите. "Заря", например, борется за попадание в Лигу чемпионов и Лигу Европы. Необходимо доиграть, чтобы в дальнейшем не возникло никаких вопросов.