Сидорчук: Думаю, Ярмоленко все равно закончит свою футбольную карьеру в Динамо

Хавбек "Динамо" Сергей Сидорчук прокомментировал недавние слова полузащитника "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко о рассмотрении варианта с возвращением в киевский клуб.

"Это будет вполне закономерно. Будет Happy End. А если еще и чемпионат выиграет – вообще здорово будет.

Когда это будет – тяжелее ответить. Думаю, он все равно закончит свою футбольную карьеру в "Динамо", – сказал Сидорчук.