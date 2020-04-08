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Сидорчук: Думаю, Ярмоленко все равно закончит свою футбольную карьеру в Динамо
Будет Happy End
Хавбек "Динамо" Сергей Сидорчук прокомментировал недавние слова полузащитника "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко о рассмотрении варианта с возвращением в киевский клуб.
"Это будет вполне закономерно. Будет Happy End. А если еще и чемпионат выиграет – вообще здорово будет.
Когда это будет – тяжелее ответить. Думаю, он все равно закончит свою футбольную карьеру в "Динамо", – сказал Сидорчук.
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Источник:ТРЕНДЕЦ
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