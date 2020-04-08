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Филиппов: Мы сейчас не работаем, но это не значит, что мы должны отказаться от денег
Контракт есть контракт
Нападающий "Десны" Александр Филиппов высказал свою точку зрения относительно возможных сокращений зарплат игроков клубами в связи с пандемией коронавируса.
"Мы сейчас не работаем. Но это не значит, что мы должны отказаться от денег, о которых договорились с клубами, когда подписывали контракты.
Мы не виноваты, что в мире пандемия. Жить за что-то надо. И мы готовы к переговорам с руководителями", – сказал Филиппов.
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Источник:Экспресс
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