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Сарнавский: До недавнего времени тренировался на поле, но сейчас и это запретили

Премьер-лига
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Вратарям нужны свои условия для тренировок

Сарнавский: До недавнего времени тренировался на поле, но сейчас и это запретили
Новина українською

Голкипер "Львова" Богдан Сарнавский рассказал, чем занимается и как поддерживает форму на карантине.

- Нахожусь дома в Киеве, работаю с тренерами по физической подготовке, выполняю их задачи. Перед тем тренировался на поле. Но сейчас и это запретили новые правила, нельзя выходить. Так что теперь в домашних условиях занимаюсь.

--Ты как вратарь, должен делать свои особые упражнения?

- Нет, выполняю общеразвивающие упражнения, и все. Непонятно, когда это все закончится. Поэтому работаю по чуть-чуть. Ведь сейчас можно набрать оптимальную форму, которая пойдет на спад, когда начнутся матчи.

- Чем занимаешься в свободное время?

- Смотрю сериалы с любимой девушкой, занимаемся собакой, готовим есть друг другу.

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В статье: ФК Львов Богдан Сарнавский коронавирус
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Источник:
ФК Львов

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