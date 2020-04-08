Сарнавский: До недавнего времени тренировался на поле, но сейчас и это запретили

Голкипер "Львова" Богдан Сарнавский рассказал, чем занимается и как поддерживает форму на карантине.

- Нахожусь дома в Киеве, работаю с тренерами по физической подготовке, выполняю их задачи. Перед тем тренировался на поле. Но сейчас и это запретили новые правила, нельзя выходить. Так что теперь в домашних условиях занимаюсь.

--Ты как вратарь, должен делать свои особые упражнения?

- Нет, выполняю общеразвивающие упражнения, и все. Непонятно, когда это все закончится. Поэтому работаю по чуть-чуть. Ведь сейчас можно набрать оптимальную форму, которая пойдет на спад, когда начнутся матчи.

- Чем занимаешься в свободное время?

- Смотрю сериалы с любимой девушкой, занимаемся собакой, готовим есть друг другу.