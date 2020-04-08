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Скрипник: Перед возобновлением чемпионата нужно потренироваться 2,5-3 недели

Премьер-лига
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Игрокам нужно восстановить форму после долгого простоя

Скрипник: Перед возобновлением чемпионата нужно потренироваться 2,5-3 недели
Новина українською

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник прикинул, сколько времени потребуется его команде, чтобы набрать форму перед возобновлением УПЛ.

"Хочется выигрывать и хорошо играть. Будет какой-то дискомфорт. Для этого надо время, мини-сборы, интенсивные тренировки с мячами, техника. Оно все не пропадает, ведь у тех же мышц есть память.

Для этого нужно хотя бы 2,5 - 3 недели до начала календарных игр. Это было бы оптимально", - сказал Скрипник.

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В статье: Заря (Луганск) Виктор Скрипник
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Источник:
ТК Футбол

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