  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Сидорчук: Когда начинали этот чемпионат, я верил, что Динамо будет чемпионом
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сидорчук: Когда начинали этот чемпионат, я верил, что Динамо будет чемпионом

Премьер-лига
(1 голосов)

В Динамо считали, что команде вполне по силам конкурировать с горняками

Сидорчук: Когда начинали этот чемпионат, я верил, что Динамо будет чемпионом
Новина українською

Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук поделился своим мнением о конкуренции с "Шахтером" в нынешнем сезоне.

"Когда мы начинали этот сезон, я считал, что нам вполне реально конкурировать с "Шахтером". У них новый тренер, который не знал, что происходит в нашем чемпионате.

Когда начинали этот чемпионат, я верил, что мы будем чемпионами", - сказал Сидорчук.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Сидорчук Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТРЕНДЕЦ

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...