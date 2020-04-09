Сидорчук: Когда начинали этот чемпионат, я верил, что Динамо будет чемпионом

Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук поделился своим мнением о конкуренции с "Шахтером" в нынешнем сезоне.

"Когда мы начинали этот сезон, я считал, что нам вполне реально конкурировать с "Шахтером". У них новый тренер, который не знал, что происходит в нашем чемпионате.

Когда начинали этот чемпионат, я верил, что мы будем чемпионами", - сказал Сидорчук.