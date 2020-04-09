Немецкий защитник Зари: Впервые в жизни смотрел чемпионат Беларуси

Джоэль Абу Ханна, немецкий защитник луганской "Зари", сообщил о том, как проходит его карантин в Украине.

- Где проводите карантин?

- В Запорожье в своей квартире. Делаю все, чем можно заняться дома - готовлю, общаюсь с друзьями онлайн, играю в Play Station. Начал смотреть новый сезон испанского сериала "Бумажный дом" ("La casa de papel").

Просматриваю разные фильмы. Моя любимая лента всех времен - это "Гладиатор" Обожаю эту историю. Подписанный на Netflix, поэтому когда хочу что-то посмотреть, то просто захожу на сервис и выбираю. Думаю, сейчас большинство людей так проводит свое время. Имею такую ​​возможность, поэтому бегаю в лесу.

- Как переносите самоизоляцию в чужой для себя стране?

- Если откровенно, то непросто. Чувствую себя комфортно в Украине и в этом городе, но в такой ситуации, я был бы рад, если бы рядом была моя семья. Надо это просто принять. С друзьями я также сейчас не встречаюсь. Мы все должны оставаться дома и тем самым заботиться друг о друге. Буду очень счастлив, когда это все закончится.

- Ориентируетесь, какая сейчас ситуация с коронавирусом в Украине?

- Думаю, здесь больше инфицированных, чем сообщают медиа и официальные данные. Насколько я понимаю, только недавно завезли тесты для определения коронавируса. Но такая ситуация во многих странах. Даже в Германии есть немало инфицированных людей, которые даже не знают об этом, потому что легко переносят болезни.

- Как Германия переживает пандемию?

- Действует строгий карантин. На улицу могут выходить максимум два человека. Если больше, то вам выпишут штраф. Все остаются дома, улицы городов пусты. Не так как в Украине - здесь более людно.

В Германии была критическая ситуация, многие заболели коронавирусом, но сейчас уже стало получше. Читал, что за 2-3 недели власть хочет ослабить условия карантина и постепенно возвращаться к нормальной жизни.

Последний раз был в Германии где-то 4 недели назад, когда ездил на консультацию к врачу. Затем Украина закрыла границы.

- Чем заменяете футбол?

- Впервые в жизни смотрел чемпионат Беларуси. Конечно, скучаю по футболу. Хотя я не тот, кто смотрит игры 24/7. Иногда от футбола также хочется отдохнуть. Когда у меня свободное время, то стараюсь заниматься еще чем-то - гуляю, могу пойти на кофе с друзьями, просто делаю что-то другое. Если весь день я сосредоточен на футболе и тренировках, а потом еще вечером и на выходных буду смотреть матчи, то просто сойду с ума.

Из-за травмы я пропустил последние 5 матчей. И когда я наконец снова был готов играть, чемпионат остановили из-за коронавирус. Хотя это также дает мне дополнительное время полностью восстановиться от повреждения мышц.

Травма была не тяжелая, но эти 5 игр прошли за очень короткое время, поэтому кажется, что я пропустил много. Хочу быть готовым на 100%, когда матче снова восстановят. Правда, пока никто не знает, когда это случится и случится ли вообще. В футболистов не больше информации, чем у других людей.

- Представим, что чемпионат восстановят через месяц. Команда будет готова сразу играть?

- По состоянию на сейчас я бы сказал, что нам понадобится полтора или две недели тренировок. Мы уже две недели находимся на карантине. Это не такая уж и большая перемена. Все находятся дома и поддерживают свою форму. Независимо от того, что будет с чемпионатом, все хотят быть в тонусе.

Но если карантин затянется, то нельзя сказать, что мы сразу выйдем играть на ближайшие выходные. После месячного перерыва нужно как минимум две недели тренировок, чтобы набрать кондиции. В противном случае это может обернуться травмами для футболистов. Не стоит так рисковать из-за нехватки времени.