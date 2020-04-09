  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Немецкий защитник Зари: Впервые в жизни смотрел чемпионат Беларуси
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Немецкий защитник Зари: Впервые в жизни смотрел чемпионат Беларуси

Премьер-лига
(1 голосов)

Вот так - без выбора

Немецкий защитник Зари: Впервые в жизни смотрел чемпионат Беларуси
Новина українською

Джоэль Абу Ханна, немецкий защитник луганской "Зари", сообщил о том, как проходит его карантин в Украине.

- Где проводите карантин?

- В Запорожье в своей квартире. Делаю все, чем можно заняться дома - готовлю, общаюсь с друзьями онлайн, играю в Play Station. Начал смотреть новый сезон испанского сериала "Бумажный дом" ("La casa de papel").

Просматриваю разные фильмы. Моя любимая лента всех времен - это "Гладиатор" Обожаю эту историю. Подписанный на Netflix, поэтому когда хочу что-то посмотреть, то просто захожу на сервис и выбираю. Думаю, сейчас большинство людей так проводит свое время. Имею такую ​​возможность, поэтому бегаю в лесу.

- Как переносите самоизоляцию в чужой для себя стране?

- Если откровенно, то непросто. Чувствую себя комфортно в Украине и в этом городе, но в такой ситуации, я был бы рад, если бы рядом была моя семья. Надо это просто принять. С друзьями я также сейчас не встречаюсь. Мы все должны оставаться дома и тем самым заботиться друг о друге. Буду очень счастлив, когда это все закончится.

- Ориентируетесь, какая сейчас ситуация с коронавирусом в Украине?

- Думаю, здесь больше инфицированных, чем сообщают медиа и официальные данные. Насколько я понимаю, только недавно завезли тесты для определения коронавируса. Но такая ситуация во многих странах. Даже в Германии есть немало инфицированных людей, которые даже не знают об этом, потому что легко переносят болезни.

Читайте такжеКаждый защитник назовет это имя. Абу Ханна выделил игрока УПЛ, противостоять которому крайне сложно

- Как Германия переживает пандемию?

- Действует строгий карантин. На улицу могут выходить максимум два человека. Если больше, то вам выпишут штраф. Все остаются дома, улицы городов пусты. Не так как в Украине - здесь более людно.

В Германии была критическая ситуация, многие заболели коронавирусом, но сейчас уже стало получше. Читал, что за 2-3 недели власть хочет ослабить условия карантина и постепенно возвращаться к нормальной жизни.

Последний раз был в Германии где-то 4 недели назад, когда ездил на консультацию к врачу. Затем Украина закрыла границы.

- Чем заменяете футбол?

- Впервые в жизни смотрел чемпионат Беларуси. Конечно, скучаю по футболу. Хотя я не тот, кто смотрит игры 24/7. Иногда от футбола также хочется отдохнуть. Когда у меня свободное время, то стараюсь заниматься еще чем-то - гуляю, могу пойти на кофе с друзьями, просто делаю что-то другое. Если весь день я сосредоточен на футболе и тренировках, а потом еще вечером и на выходных буду смотреть матчи, то просто сойду с ума.

Из-за травмы я пропустил последние 5 матчей. И когда я наконец снова был готов играть, чемпионат остановили из-за коронавирус. Хотя это также дает мне дополнительное время полностью восстановиться от повреждения мышц.

Травма была не тяжелая, но эти 5 игр прошли за очень короткое время, поэтому кажется, что я пропустил много. Хочу быть готовым на 100%, когда матче снова восстановят. Правда, пока никто не знает, когда это случится и случится ли вообще. В футболистов не больше информации, чем у других людей.

- Представим, что чемпионат восстановят через месяц. Команда будет готова сразу играть?

- По состоянию на сейчас я бы сказал, что нам понадобится полтора или две недели тренировок. Мы уже две недели находимся на карантине. Это не такая уж и большая перемена. Все находятся дома и поддерживают свою форму. Независимо от того, что будет с чемпионатом, все хотят быть в тонусе.

Но если карантин затянется, то нельзя сказать, что мы сразу выйдем играть на ближайшие выходные. После месячного перерыва нужно как минимум две недели тренировок, чтобы набрать кондиции. В противном случае это может обернуться травмами для футболистов. Не стоит так рисковать из-за нехватки времени.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Джоель Абу Ханна коронавирус карантин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Трибуна

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...