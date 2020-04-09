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Футбольный юрист сообщил о единственной законной возможности снижения зарплат игроков

Премьер-лига
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Во время карантина

Футбольный юрист сообщил о единственной законной возможности снижения зарплат игроков
Новина українською

Футбольный юрист Юрий Юрченко заявил, что в большинстве контрактов игроков УПЛ не предусмотрено расторжение договоров из-за карантина.

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Поэтому клубы не имеют права уменьшать зарплаты, потому что это чревато санкциями.

Сейчас есть только один способ сократить суммы в зарплатной ведомости: садиться за стол переговоров и договариваться с футболистами о подписании контракта на новых условиях.

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В статье: контракт зарплата коронавирус Юрий Юрченко карантин
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Источник:
Експрес онлайн

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