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Бывший игрок Сток Сити и Ипсвича сравнил футболиста из УПЛ с Эденом Азаром

Премьер-лига
(1 голосов)

Но одновременно и раскритиковал его

Бывший игрок Сток Сити и Ипсвича сравнил футболиста из УПЛ с Эденом Азаром
Новина українською

Футболист в прошлом Ибрагим Сонко выступал за сборную Сенегала вместе с "динамовцем" Папе Диакате, играл за английские клубы "Ипсвич", "Сток Сити" и "Халл".

Сегодня он - футбольный агент, заключает контракты в частности в Киеве и следит за украинскими футболистами.

Отмечу невероятный потенциал Сергея Булецы. Я следил за ним на тренировках во время сбора в Турции. Он может делать все то, что и Азар, потому что его техника фантастическая.

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Но он слишком спокоен! У меня складывается впечатление, что он счастлив в "Днепр-1" и ничего не хочет менять. Это грустно.

Таким игрокам я говорю: "Посмотри на АПЛ, какой там чемпионат, какие футболисты. Разве ты не хочешь играть против "Манчестер Юнайтед" или против "Челси"? Опомнись и совершенствуй себя! Не останавливайся на достигнутом!".

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В статье: СК Днепр-1 Сергей Булеца Днепр-1 Ибрагим Сонко
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Источник:
Sport Arena

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