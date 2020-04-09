Бывший игрок Сток Сити и Ипсвича сравнил футболиста из УПЛ с Эденом Азаром

Футболист в прошлом Ибрагим Сонко выступал за сборную Сенегала вместе с "динамовцем" Папе Диакате, играл за английские клубы "Ипсвич", "Сток Сити" и "Халл".

Сегодня он - футбольный агент, заключает контракты в частности в Киеве и следит за украинскими футболистами.

Отмечу невероятный потенциал Сергея Булецы. Я следил за ним на тренировках во время сбора в Турции. Он может делать все то, что и Азар, потому что его техника фантастическая.

Но он слишком спокоен! У меня складывается впечатление, что он счастлив в "Днепр-1" и ничего не хочет менять. Это грустно.

Таким игрокам я говорю: "Посмотри на АПЛ, какой там чемпионат, какие футболисты. Разве ты не хочешь играть против "Манчестер Юнайтед" или против "Челси"? Опомнись и совершенствуй себя! Не останавливайся на достигнутом!".