Ассистент Меликяна сообщил о главном карантинном опасении ФК Львов

Футболисты и тренерский штаб ПФК "Львов" находятся на карантине. Тренер главной команды Андрей Березовчук рассказал, как игрокам в это время удается поддерживать форму. А также о том, сколько времени игрокам понадобится, чтобы восстановить предыдущие кондиции.

Когда карантин объявили до 3 апреля, руководство клуба отпустило игроков по домам. Там они занимались самостоятельно по заранее согласованному плану, где были предусмотрены как и физические упражнения, так и беговая работа. Все это происходило под наблюдением тренерского штаба онлайн.

С 6 апреля в силу вступили новые ограничения Кабинета Министров Украины, и игроки теперь не имеют возможности заниматься беговой работой.

"Сейчас тренировки проводим по Интернету. Разбили игроков на две группы, с которыми занимается тренер. Так легче работать. Сейчас вся работа - на поддержку физической формы. В таких условиях речь не идет о наборе мышечной массы", - рассказал Андрей Березовчук.

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По его словам, такая пауза будет иметь влияние на форму игроков. Ведь им понадобится время, чтобы набрать форму, которая у них была до объявления карантина.

"Сейчас трудно спрогнозировать сколько времени понадобится, чтобы набрать форму. Все зависит от того, сколько еще продлится карантин. И сколько нам времени дадут на подготовку к первому матчу", - отметил тренер.

Главное опасение у тренерского штаба - если между окончанием карантина и первым матчем чемпионата будет недостаточно времени для того, чтобы футболисты набрали форму. Ведь тогда возможны травмы у игроков. При этом такое будет не только и футболистов "Львова", но и игроков других команд.

Также, если карантин в Украине затянется, соответственно затянется и окончания футбольного чемпионата. Поэтому летнего перерыва между сезонами может и не быть. Как и летней подготовки в клубах. И футболистам придется сразу начинать новый чемпионат.