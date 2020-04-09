Арбитр Екатерина Монзуль призналась, что матчи с VAR в УПЛ - не первые в ее карьере

Украинский футбольный арбитр Екатерина Монзуль, которая судит матчи с видеоасистентом VAR, сообщила, что до введения системы в УПЛ уже имела соответствующий опыт работы.

В прошлом году я отработала 3 матча на чемпионате мира во Франции среди женщин. Слава Богу, у них не было моментов, когда бы надо было использовать видеосистему.

VAR Екатерина Монзуль считает очень позитивным нововведением.