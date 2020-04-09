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Арбитр Екатерина Монзуль призналась, что матчи с VAR в УПЛ - не первые в ее карьере

Премьер-лига
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До того был чемпионат мира

Арбитр Екатерина Монзуль призналась, что матчи с VAR в УПЛ - не первые в ее карьере
Новина українською

Украинский футбольный арбитр Екатерина Монзуль, которая судит матчи с видеоасистентом VAR, сообщила, что до введения системы в УПЛ уже имела соответствующий опыт работы.

В прошлом году я отработала 3 матча на чемпионате мира во Франции среди женщин. Слава Богу, у них не было моментов, когда бы надо было использовать видеосистему.

VAR Екатерина Монзуль считает очень позитивным нововведением.

Мы сейчас работаем по протоколу. Для меня как арбитра все спорные моменты - сложные. Но сейчас имеем протокол ФИФА и работаем строго по нем.

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В статье: УПЛ арбитр Екатерина Монзуль VAR
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