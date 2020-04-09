Металлист, Динамо и Шахтер. Николай Павлов назвал свои ТОП-5 матчей в карьере

Если спросить у Николая Павлова, сможет ли он назвать хотя бы приблизительное количество официальных матчей, проведенных его командами в бытность их наставником, то у него вряд ли получится. Ведь с тех пор, как он начал самостоятельную тренерскую деятельность, прошло ни много ни мало 32 года! Закончив Высшую школу тренеров в Москве в 1987 году, в следующем сезоне 33-летний Павлов возглавил никопольский "Колос".

Затем в карьере молодого специалиста была работа в Симферополе и Херсоне, пока в 1991-м он не оказался в возглавляемом Евгением Кучеревским тренерском штабе днепропетровского "Днепра". А когда после распада СССР известный специалист отправился по контракту в Тунис, Николай Павлов занял его место. С того момента карьера Николая Петровича стала стремительно прогрессировать. Успешно возглавляя "Днепр" в высшей лиге чемпионата Украины, он также получил возможность поработать в национальной сборной.

С каждым годом к профессиональным навыкам Павлова, полученным в роли игрока, прибавлялся и неоценимый тренерский опыт. Его "Днепр", составленный из молодых талантливых футболистов, на равных боролся с самим киевским "Динамо" и даже заслуживал чемпионства. Но по ходу 2-го чемпионата регламент был подкорректирован таким образом, что при равенстве очков у киевлян и днепропетровцев преимущество получили первые. Тем не менее, тренерское умение Николая Павлова не осталось без внимания руководителей украинского гранда. Спустя полтора года перейдя в "Динамо" с группой ведущих игроков "Днепра", 40-летний специалист сумел покорить свою первую чемпионскую вершину в роли наставника. Заканчивая чемпионат под его руководством, динамовцы стали обладателями золотых наград, а затем успешно провели и следующие сезоны.

На тот момент Николай Павлов уже считался одним из ведущих тренеров украинского футбола. Когда же в киевское "Динамо" вернулся Валерий Лобановский, он ушел в уже знакомую ему симферопольскую "Таврию". Правда, задержался там недолго - уж слишком специфичной была работа в крымском клубе той поры.

А дальше в судьбе Николая Петровича наступила довольно яркая, а главное - запоминающаяся эра работы в мариупольском "Металлурге". Он возглавил этот коллектив в тот момент, когда казалось, что повышение в классе этой команды стало ошибкой. Она проиграла на старте сезона-1997/98 три матча кряду, пропуская в каждом из них по пять (!) мячей. Но в первом же поединке под руководством Павлова "Металлург" одержал победу и в дальнейшем наверстал упущенное.

С каждым проведенным сезоном мариупольская команда взбиралась все выше и выше, став одним из ведущих коллективов высшей лиги.

После семи с половиной лет работы в Мариуполе в карьере опытного специалиста наступил вынужденный трехлетний тайм-аут, после которого он не менее ярко проявил себя в Полтаве. Став у руля "Ворсклы" во время зимнего антракта в сезоне-2007/08, Павлов сумел стабилизировать игру полтавчан и поднять команду на высокое 8-е место. В дальнейшем бело-зеленым под его руководством удалось покорить и 5-ю позицию, выиграть Кубок Украины и сыграть в групповом раунде Лиге Европы.

Проведя в общей сложности в "Ворскле" четыре с половиной сезона, Николай Павлов вернулся в Мариуполь, где еще три года поработал с "Ильичевцем". После этого его активная тренерская карьера завершилась, став ярким примером эффективного служения футболу.

Вашему вниманию пять лучших матчей в тренерской карьере Николая Павлова по версии самого специалиста:

5-е место. Сезон-2010/11. Чемпионат Украины. 5-й тур

"Металлист" (Харьков) - "Ворскла" (Полтава) - 2:3

Во время работы в Полтаве было много матчей, которые врезались в память. Пятую позицию, пожалуй, отвел бы драматичной по сценарию и положительной по итогу игре в Харькове, где "Ворскла" встречалась с "Металлистом". Харьковская команда в ту пору имела в своем составе многих квалифицированных исполнителей - таких, как Обрадович, Папа Гуйе, Эдмар, Хавьер, Девич, Воробей, и стремилась занять максимально высокое место в призовой тройке. В том матче мои подопечные первыми открыли счет (это сделал Олег Красноперов), но на перерыв ушли с ничейным результатом после гола вышедшего на замену Андрея Воробея. Вскоре после возобновления игры "Металлист" снова забил, но нам тут же удалось ответить эффектным голом Евгения Селина. Игра была достаточно упорной и в одной из контратак Йован Маркоски подкараулил мяч после ошибки обороны хозяев и закатил его в ворота. Та победа позволила испытать эмоциональный всплеск, и это помогло "Ворскле" в следующем матче уверенно обыграть очередного сильного соперника - "Динамо".

4-е место. Сезон-2008/09. Чемпионат Украины. 6-й тур

"Ворскла" (Полтава) - "Шахтер" (Донецк) - 1:0

На четвертое место поставлю поединок с чемпионом, в котором руководимая мною "Ворскла" вскоре после старта сезона-2008/09 одержала тяжелую победу. Тяжелую, но заслуженную. Хорошо помню ту игру: в ней было много взаимных ударов по воротах, один из которых оказался не только эффектным, но и точным. Им отметился Сережа Кравченко, "выстреливший" с дальней дистанции и заставший врасплох Андрея Пятова вскоре после начала поединка. Моя команда в том матче проявила максимум стараний и усилий, чтобы достойно выглядеть не только в обороне, но и в созидании. Ребята - молодцы, сумели показать, что они настоящие бойцы. Помню, как 13 тысяч зрителей провожали нас после финального свистка аплодисментами.

3-е место. Сезон-2010/11. Чемпионат Украины. 6-й тур

"Ворскла" (Полтава) - "Динамо" (Киев) - 3:1

В череде самых запоминающихся за время моей тренерской деятельности с "Ворсклой" стоит и этот поединок. До встречи с нами в пяти первых играх чемпионата динамовцы Киева шли без поражений, на пару с "Шахтером" возглавляя турнирную таблицу. Но после успешной игры туром ранее, когда мы одержали волевую победу над "Металлистом" в Харькове, боевой настрой и эмоциональный заряд сохранился и на встречу с "Динамо". В первом тайме мы не позволили гостям особо разгуляться возле наших ворот, а после перерыва доставили им немало хлопот. Только началась вторая половина матча, как Василий Сачко забил первый мяч, на который киевская команда ответила своим точным ударом. Но в тот жаркий августовский вечер ребята выкладывались до конца и в заключительной части игры отметились еще двумя голами в ворота "Динамо" - Олега Красноперова и Романа Безуса.

2-место. Сезон-1992/93. Чемпионат Украины. 28-й тур

"Днепр" (Днепропетровск) - "Динамо" (Киев) - 1:0

На втором месте, вне всякого сомнения, домашний поединок сезона-1992/93 с киевским "Динамо". Тот матч запомнился особой атмосферой. Больше зрителей, чем на нем, на стадионе "Метеор" не было никогда! Даже в союзные времена, когда "Днепр" играл знаменитый "золотой" матч с московским "Спартаком" в ноябре 1983-го, когда стал чемпионом! А все потому, что мы нашли спонсоров, которые оплатили все билеты и сделали вход свободным. Люди сидели не только в проходах между секторами и на деревьях, а везде, где только можно было разместиться! Собралось 40 тысяч! В той памятной встрече "Днепр" выиграл с минимальным счетом 1:0, а автором гола стал Юрий Максимов.

1-место. Сезон-2008/09. Кубок Украины. Финал

"Ворскла" (Полтава) - "Шахтер (Донецк) - 1:0

По поводу первого места в списке самых памятных матчей двух мнений быть не может - это, конечно же, победа в финале Кубка страны над "Шахтером"! Такие мгновения не забываются никогда! На тот поединок донецкая команда приехала в ранге обладателя Кубка УЕФА, выиграв полутора неделями ранее у немецкого "Вердера". Мы понимали, что "Шахтер" - команда без слабых мест, однако не теряли оптимизма. На такую игру нашлись и сила, и мотивация. В том матче мы ни в чем не уступали горнякам, действуя максимально собранно и ответственно. В итоге в одном из моментов в начале второго тайма нам удалось использовать благоприятный шанс и забить. Как сейчас перед глазами гол Василия Сачко, ударом головой в падении добившего мяч в сетку. Передать те эмоции, которые захлестнули меня и всю нашу команду в то мгновенье, как и после финального свистка, невозможно! Для "Ворсклы" это был суперуспех!