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Сидорчук: Хотелось бы поиграть в другом чемпионате

Премьер-лига
(1 голосов)
Сидорчук: Хотелось бы поиграть в другом чемпионате
Новина українською

Сергей Сидорчук, опорный полузащитник киевского "Динамо", рассказал о воспитании молодых футболистов на нескольких примерах.

- Тройка сильнейших легионеров "Динамо", с которыми ты играл.

- Мбокани 100% на первом месте. Потом - Вида и Данило Силва.

- Можно ли конкурировать с "Шахтером" за первое место и попадание в Лигу чемпионов? Или лучше сделать акцент на своих молодых игроков, возможно где-то в ущерб результату?

- Вкладывать деньги у иностранцев в данный момент не имеет никакого смысла. Это очень дорого. Уверен, с этим составом мы можем бороться за то, чтобы проходить квалификацию Лиги чемпионов. Взять те же матче против «Брюгге», который, я считаю, мы обязаны были проходить.

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А болельщиков я понимаю. Говорить им, мол, подождите еще один год, просто стыдно. Они уже заждались. Хотя, конечно, Лига чемпионов для нас и для клуба сверхважная. Попадание в группу обеспечит спокойное функционирование команды в течение сезона.

- Почему в "Динамо" все-таки не сильно доверяют молодежи?

- Ну почему же? Витя Цыганов у нас играет с 18 лет в основном составе. Миколенко. Тот же Попов, который, хоть и попал с травмы конкурентов в основу, все равно получил бы свой шанс. Мы участвуем в трех турнирах, поэтому ротация неизбежна. Важно, как футболист воспользуется предоставленным шансом.

Помню, когда я молодым игроком пришел в "Динамо" за Олега Блохина, у нас была настоящая битва за заявку. А для меня было главным, чтобы меня не отдали в аренду, зацепиться в "Динамо". Все должно быть постепенно. Нельзя так говорить: «молодой - немолодой», важно - готов или нет.

- Какие твои планы на будущее? Собираешься завершить карьеру в "Динамо" или поедешь за границу?

- Хотелось бы поиграть в другом чемпионате. Но сейчас я сконцентрирован на выступлениях в «Динамо». Переезд в Турцию в прошлом году? Так, сорвался в последний момент. Это была аренда с правом выкупа. Но все, что ни делается - к лучшему. С тех пор я стал постоянно играть в основном составе "Динамо".

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В статье: Сергей Сидорчук Динамо (Киев)
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Источник:
dynamo.kiev.ua

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Комментарии (6)
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oda1979 (Запорожье)
09.04.2020 в 15:23
Литва, Латвия, Эстония..
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0
-1
FC SD CLUB (Кривой Рог)
09.04.2020 в 15:04
Уровень чемпа Белоруссии- это его уровень.Пусть к Миле идёт.
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0
0
Чернышев (Tegusi)
09.04.2020 в 16:06
Кривбасс чемпион, мразь.
Ответить
0
0
York (Донецк)
09.04.2020 в 15:00
Это Белоруссия или Казахстан
Ответить
0
-1
DROP D (Винница)
09.04.2020 в 14:13
Лёсика забери с собойИ Суркиса
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0
0
avatar
Инспектор ( )
09.04.2020 в 14:09
Тебя же отдавали в Турцию, в чем проблема?
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0
0

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