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Арановский: Тенденция 5-6 лет от УЕФА – арбитр на страже безопасности футболистов

Премьер-лига
(1 голосов)

Об уровне УПЛ

Арановский: Тенденция 5-6 лет от УЕФА – арбитр на страже безопасности футболистов
Новина українською

Евгений Арановский, украинский арбитр, дал свой ответ на вопрос о резком увеличении количества красных карточек в Украинской Премьер-Лиге.

У судьи уточнили, идет ли речь о более низком уровне игроков в Украине.

Неправильно говорить о другом уровне футболистов. Я думаю, это стиль и уровень самого чемпионата. Его стилистика и требования наших тренеров такие, что от игроков требуют демонстрировать свою самоотдачу. Если у них нет техники или других качеств - выкладываться. А каким образом выкладываться? Отбор, прыжки...

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А в УЕФА сейчас главная тенденция последних 5-6 лет - акцент на безопасности футболиста. Фактически арбитр находится на страже здоровья и безопасности игроков!

А когда они осуществляют приемы, которые сами называют "хотел сыграть в мяч", а в правилах описано иначе, мы соответственно и реагируем так, как нас учат, а не так, как хотят игроки и тренеры.

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В статье: Евгений Арановский УЕФА УПЛ арбитр
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