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На карантин защитник Зари набрал экипировки из тренажерного зала
Но собрался учить английский язык
Защитник ФК "Заря" Александр Тымчик поддерживает форму в домашних условиях, следит за физическим состоянием, а на улицу почти не выходит - изредка в магазин за продуктами, примерно раз в неделю.
- Эх, соскучился я по тренировкам и футболу! С нетерпением все ждем, когда пандемия отступит и жизнь вернется в свое русло.
- Ребята шутят, что Тымчик половину экипировки из тренажерного зала взял, чтобы форму поддерживать...
- Нет, не правда (улыбается). Взял только фитбол и еще несколько элементов для тренировочного процесса. Не так много.
- Возможно, у тебя есть какое-то хобби, на которое не хватало времени, а сейчас, наоборот, выходит этим заниматься?
- Хобби как такового у меня нет. Хочу английский изучить, поработать индивидуально с учителем.
- Не рассматривал вариант онлайн-курсов?
- Все же хотелось бы начинать именно с практических занятий с преподавателем не в режиме онлайн. Так будет немного проще, я считаю.
- Ученые делают осторожные прогнозы, что пандемия к лету отступит.
- Я слышал такие прогнозы и всем сердцем в них верю. Будем надеяться, что так и будет.
- Футбольное поле ночью тебе не снится?
- Еще не снится. Просто хочется вернуться на футбольное поле. Когда с этим привыкаешь жить и ежедневно тренироваться, то очень трудно проводить день в необычном ритме жизни. Но все мы сейчас в одинаковых условиях находимся без футбола.
- С ребятами созванивался?
- Да. Интересуемся как дела друг у друга. Иногда на мобильных телефонах можем друг с другом сыграть в игру PUBG и попутно поговорить.