Екатерина Монзуль на досуге занялась раскрасками

Арбитр Екатерина Монзуль рассказала об особенностях своей работы и поделилась, чем занимается во время карантина.

Каждый думает, что прошло 90 минут, арбитр отработал это время и занимается своими делами, идет в бар. Нет! Арбитр - это не только во время матча, это еще и огромная работа до и после игры. Это анализ матча, теоретическая подготовка в плане фитнеса. Занимает очень много времени. Но когда появляется свободная минутка, я общаюсь с родными. Вот сейчас, во время карантина... есть картины с номерами цветов - я занялась разрисовкой и хочу выучить второй иностранный язык для саморазвития - испанский язык.

Образцом в арбитражной работе для Екатерины является итальянец Пьерлуиджи Коллина.

Он у меня вызывает уважение не только как арбитр, но и потому, что не остановился после арбитража, а продолжил работу, работал в УЕФА, был куратором в Украине, теперь в ФИФА. Такая работоспособность вызывает огромное уважение.

Монзуль призналась, что следит за тем, что о ней пишут и говорят в СМИ.