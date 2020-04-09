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Екатерина Монзуль на досуге занялась раскрасками

Премьер-лига
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И изучением испанского языка

Екатерина Монзуль на досуге занялась раскрасками
Новина українською

Арбитр Екатерина Монзуль рассказала об особенностях своей работы и поделилась, чем занимается во время карантина.

Каждый думает, что прошло 90 минут, арбитр отработал это время и занимается своими делами, идет в бар. Нет! Арбитр - это не только во время матча, это еще и огромная работа до и после игры. Это анализ матча, теоретическая подготовка в плане фитнеса. Занимает очень много времени.

Но когда появляется свободная минутка, я общаюсь с родными. Вот сейчас, во время карантина... есть картины с номерами цветов - я занялась разрисовкой и хочу выучить второй иностранный язык для саморазвития - испанский язык.

Образцом в арбитражной работе для Екатерины является итальянец Пьерлуиджи Коллина.

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Он у меня вызывает уважение не только как арбитр, но и потому, что не остановился после арбитража, а продолжил работу, работал в УЕФА, был куратором в Украине, теперь в ФИФА. Такая работоспособность вызывает огромное уважение.

Монзуль призналась, что следит за тем, что о ней пишут и говорят в СМИ.

После каждого матча ты как арбитр чувствуешь, как проводишь матч - хорошо или плохо. Поэтому я думаю, если был неудачный матч, ты сам себе судья, переживаешь и работаешь над ошибками.

Конечно, то, что говорят, влияет. Но я стараюсь хотя бы на время после матча выключиться из медиа-пространства.

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В статье: Пьерлуиджи Коллина арбитры Екатерина Монзуль
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