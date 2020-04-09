Лучи: Украинские арбитры будут готовы к возобновлению чемпионата

Глава комитета арбитров ФФУ Лучано Лучи рассказал, как украинские арбитры поддерживают форму в условиях карантина.

"Уже месяц я практически не выхожу из дома и ни с кем не контактирую. Не имею права даже выйти на улицу. Чтобы сходить в супермаркет, я должен оформить заявку на сайте министерства внутренних дел. В противном случае я рискую попасть в руки полиции, которая сейчас везде.

Судейский комитет остается на полном контакте с арбитрами. Мы проводим видеоконференции, ведь всем сейчас не хватает общения. Каждую неделю присылаем тесты, подборку эпизодов с разных чемпионатов, также есть клипы с использованием VAR.

У каждого есть фитнес-тренер и он присылает программу физических упражнений. У каждого есть смарт-часы и результаты приходят на специальное приложение. Главная проблема - закрыты спортивные площадки, парки, стадионы. Поэтому арбитры тренируются на улице или в лесу. Уверяю, все будут готовы к возобновлению чемпионата", - сказал Лучи.