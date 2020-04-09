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Лучи: Украинские арбитры будут готовы к возобновлению чемпионата

Премьер-лига
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Судьи без дела на карантине не сидят

Лучи: Украинские арбитры будут готовы к возобновлению чемпионата
Новина українською

Глава комитета арбитров ФФУ Лучано Лучи рассказал, как украинские арбитры поддерживают форму в условиях карантина.

"Уже месяц я практически не выхожу из дома и ни с кем не контактирую. Не имею права даже выйти на улицу. Чтобы сходить в супермаркет, я должен оформить заявку на сайте министерства внутренних дел. В противном случае я рискую попасть в руки полиции, которая сейчас везде.

Судейский комитет остается на полном контакте с арбитрами. Мы проводим видеоконференции, ведь всем сейчас не хватает общения. Каждую неделю присылаем тесты, подборку эпизодов с разных чемпионатов, также есть клипы с использованием VAR.

У каждого есть фитнес-тренер и он присылает программу физических упражнений. У каждого есть смарт-часы и результаты приходят на специальное приложение. Главная проблема - закрыты спортивные площадки, парки, стадионы. Поэтому арбитры тренируются на улице или в лесу. Уверяю, все будут готовы к возобновлению чемпионата", - сказал Лучи.

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В статье: Лучано Лучи Комитет арбитров УАФ коронавирус
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Источник:
ТК Футбол

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