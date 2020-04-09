Вадим Милько признан лучшим игроком Колоса в марте

Полузащитник "Колоса" Вадим Милько признан лучшим игроком команды в марте.

Хавбек занял первое место в голосовании болельщиков, которое проходило на официальном сайте и страницах клуба в соцсетях.

Напомним, что 33-летний футболист в марте провел два поединка, в которых забил два гола.