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Вадим Милько признан лучшим игроком Колоса в марте
Хавбек забил два гола Шахтеру
Полузащитник "Колоса" Вадим Милько признан лучшим игроком команды в марте.
Хавбек занял первое место в голосовании болельщиков, которое проходило на официальном сайте и страницах клуба в соцсетях.
Напомним, что 33-летний футболист в марте провел два поединка, в которых забил два гола.
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Источник:ФК Колос
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