  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Вадим Милько признан лучшим игроком Колоса в марте
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вадим Милько признан лучшим игроком Колоса в марте

Премьер-лига
(1 голосов)

Хавбек забил два гола Шахтеру

Вадим Милько признан лучшим игроком Колоса в марте
Новина українською

Полузащитник "Колоса" Вадим Милько признан лучшим игроком команды в марте.

Хавбек занял первое место в голосовании болельщиков, которое проходило на официальном сайте и страницах клуба в соцсетях.

Напомним, что 33-летний футболист в марте провел два поединка, в которых забил два гола.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Вадим Милько Колос (Ковалевка)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Колос

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...