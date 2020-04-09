Метревели: Слухи о том, что я буду лоббировать интересы Шахтера - полная чушь и ерунда

Недавно эксперт телеканалов "Футбол" Михаил Метревели объявил о желании баллотироваться на пост президента УПЛ. О том, почему он принял такое решение и рассказал потенциальный кандидат.

— Почему вы решили баллотироваться в президенты УПЛ?

— По регламенту я еще никуда не баллотируюсь, а только заявил, что готов в этом участвовать. Моя главная идея — заострить внимание и начать обсуждение масштабных преобразований и реформ в нашем футболе и в украинской Премьер-лиге, в частности. А если в наши идеи поверят и поддержат, мы готовы разделить ответственность.

— Вопрос равноудаленности кандидата всегда актуален в УПЛ. Как избежать перекоса в отношениях с "Шахтером" и "Динамо" и сохранить баланс?

— Вы сейчас говорите о чистоте футбола. Конечно, можно еще лет 100 вести разговоры, призывая всех уважать друг друга и быть корректными. Но есть ли у нас на это время? Уверен, мы не сдвинемся с места без эффективной, прозрачной системы правил и понятных решений. Одними только разговорами мы не сможем понизить градус недоверия. На самом деле возможности Лиги в этом весьма ограничены. Это, как мне кажется, сейчас больше функция УАФ. Именно там сконцентрированы основные рычаги влияния - комитет арбитров, КДК, комитет по этике и честной игры, Палаты разрешения споров и т.д.

Лига, опираясь на принципы справедливости и равенства всех ее членов, в первую очередь, должна быть максимально эффективным рабочим инструментом клубов и нацелена на социальные, спортивные, и коммерческие результаты.

— Есть мнение, что вы идете лоббировать интересы "Шахтера". Как вы можете это прокомментировать?

— Полная чушь и ерунда! Я не собираюсь никого лоббировать, тем более, "Шахтер", который в этом не нуждается. Для меня важны интересы всех, кто хочет быстрых качественных изменений, ведущих к прогрессу. И если среди них будут "Шахтер", "Динамо", "Днепр", "Карпаты" и другие, то это наше счастье! Все, что хорошо для УПЛ, хорошо для всех!

— В кулуарах одним из кандидатов на пост президента УПЛ называют Александра Шевченко? Знакомы ли вы с ним? Готовы ли работать в будущем в одной команде?

— Да, мы знакомы. Это честный и порядочный человек, может быть, слегка эмоциональный, как все львовяне. Но эти эмоции помогают ему делать много хорошего для львовского футбола. Его поддерживает значительная часть клубов УПЛ и национальная ассоциация. Это важные партнеры лиги, без которых невозможно быстро двигаться вперед. Отказаться от этого - все равно что выстрелить себе в ногу. Если наше видение совпадет, а он и клубы этого захотят - да, я готов работать в одной команде. Все что хорошо для Лиги, хорошо для меня.