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Сидорчук: Ультрас Динамо в Украине нет равных

Премьер-лига
(1 голосов)

Капитан Динамо рассказал о взаимоотношениях с ультрас команды

Сидорчук: Ультрас Динамо в Украине нет равных
Новина українською

Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук рассказал об отношениях с активными болельщиками (ультрас) киевского клуба.

"Отношения у нас неплохие, но всегда хочется лучшего. Понятно, что они заслуживают большего внимания с нашей стороны. По количеству и качеству в Украине им нет равных. Когда ты с ними общаешься, у тебя нет такого ощущения, что ты на базаре.

У них есть свой лидер с четко аргументированной позицией. Они всегда нас поддерживают, даже когда мы проигрываем, как это было после матчей с "Шахтером" и "Брюгге", – сказал Сидорчук.

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В статье: Сергей Сидорчук Динамо (Киев)
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Комментарии (3)
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tolina-ystas (Краматорск)
09.04.2020 в 20:38
Да при такой игре болеть за команду нужно уметь.
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ascent (Луксор)
09.04.2020 в 20:31
В какой номинации?
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armik (Киев)
09.04.2020 в 18:57
Это точно. Таких идиотов пинками гнали от стены настоящие болельщики, которые там собирались.
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