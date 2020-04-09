Сидорчук: Ультрас Динамо в Украине нет равных

Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук рассказал об отношениях с активными болельщиками (ультрас) киевского клуба.

"Отношения у нас неплохие, но всегда хочется лучшего. Понятно, что они заслуживают большего внимания с нашей стороны. По количеству и качеству в Украине им нет равных. Когда ты с ними общаешься, у тебя нет такого ощущения, что ты на базаре.

У них есть свой лидер с четко аргументированной позицией. Они всегда нас поддерживают, даже когда мы проигрываем, как это было после матчей с "Шахтером" и "Брюгге", – сказал Сидорчук.