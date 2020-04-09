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Арановский рассказал о специфике выплат украинским арбитрам, Лучи надеется их увеличить

Премьер-лига
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Правда, о конкретных суммах речи не шло

Арановский рассказал о специфике выплат украинским арбитрам, Лучи надеется их увеличить
Новина українською

Украинский судья Евгений Арановский рассказал, как происходит оплата труда арбитров в Украине.

"Арбитры в других странах получают гонорары и в отсутствии матчей. В Украине – только бонусы", – сказал Арановский.

При этом глава комитета арбитров ФФУ Лучано Лучи заявил, что гонорары украинских арбитров должны быть увеличены:

"В вопросе гонораров арбитрам инициативу должна проявить Премьер-Лига. Я надеюсь на выборы нового президента УПЛ, которые должны состояться в ближайшее время. Будет возможность поговорить с менеджерами клубов и убедить их, что оплата работы рефери должна быть увеличена, - сказал Лучи.

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В статье: Евгений Арановский Лучано Лучи
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Источник:
ТК Футбол

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