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Арановский рассказал о специфике выплат украинским арбитрам, Лучи надеется их увеличить
Правда, о конкретных суммах речи не шло
Украинский судья Евгений Арановский рассказал, как происходит оплата труда арбитров в Украине.
"Арбитры в других странах получают гонорары и в отсутствии матчей. В Украине – только бонусы", – сказал Арановский.
При этом глава комитета арбитров ФФУ Лучано Лучи заявил, что гонорары украинских арбитров должны быть увеличены:
"В вопросе гонораров арбитрам инициативу должна проявить Премьер-Лига. Я надеюсь на выборы нового президента УПЛ, которые должны состояться в ближайшее время. Будет возможность поговорить с менеджерами клубов и убедить их, что оплата работы рефери должна быть увеличена, - сказал Лучи.