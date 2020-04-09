Арановский рассказал о специфике выплат украинским арбитрам, Лучи надеется их увеличить

Украинский судья Евгений Арановский рассказал, как происходит оплата труда арбитров в Украине.

"Арбитры в других странах получают гонорары и в отсутствии матчей. В Украине – только бонусы", – сказал Арановский.

При этом глава комитета арбитров ФФУ Лучано Лучи заявил, что гонорары украинских арбитров должны быть увеличены: