Бабич: Я сторонник того, чтобы доиграть сезон. Можно даже без зрителей

Главный тренер "Мариуполя" Александр Бабич надеется, что чемпионат Украины все-таки будет доигран.

"Я сторонник того, чтобы доиграть, чтобы все решилось по спортивному принципу. Можно доиграть даже без зрителей.

Как это будет... Я верю в то, что со временем карантин все-таки закончится, и мы сумеем доиграть", — отметил Бабич.