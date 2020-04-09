Премьер-лига
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Бабич: Я сторонник того, чтобы доиграть сезон. Можно даже без зрителей
В Мариуполе надеются, что сезон удастся доиграть
Главный тренер "Мариуполя" Александр Бабич надеется, что чемпионат Украины все-таки будет доигран.
"Я сторонник того, чтобы доиграть, чтобы все решилось по спортивному принципу. Можно доиграть даже без зрителей.
Как это будет... Я верю в то, что со временем карантин все-таки закончится, и мы сумеем доиграть", — отметил Бабич.
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Источник:ТК Футбол
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