Метревели: УПЛ нужны умные, техничные игроки, заточенные на атаку, а не лесорубы

Эксперт телеканалов "Футбол" Михаил Метревели, который недавно объявил о желании баллотироваться на пост президента УПЛ, рассказал о том, как, по его мнению, можно повысить привлекательность Лиги для болельщиков.

— Как вы намерены реформировать Лигу и привлечь людей на стадионы?

— Людей на стадионы можно привлечь только зрелищным, вкусным футболом, высокими стандартами обслуживания и комфортом. То есть, в первую очередь нужно модернизировать саму игру, нам нужна новая игровая философия.

Во-вторых, это масштабные инфраструктурные проекты. Для устойчивого прогресса нашей футбольной индустрии необходимо выстроить порядка 10-15 современных учебно-тренировочных центров по всей стране для дополнительного образования молодежи, в дополнение к клубным академиям. И примерно такое же количество мультифункциональных концепт-арен 3 категории УЕФА, вмещающих от 7 000 до 15 000 зрителей. Они могли бы стать домашними аренами повышенной комфортности команд УПЛ, национальных сборных и других лиг, генерируя дополнительные доходы 24 часа, 7 дней в неделю за счет гостиниц, фитнес-центров, ресторанов или других коммерческих объектов, расположенных в этих объектах.

Последним самым успешным примером выбора подобной концепции в Европе стала ультрасовременная 22-тысячная арена – "Эйр Албания" в Тиране, со 100-метровой гостиницей, встроенной в углу стадиона.

В-третьих, продуманная, прогрессивная медиа-стратегия Лиги. И, наконец, специальные образовательные и маркетинговые программы, направленные на стимулирование роста посещаемости, повышение имиджа и узнаваемости бренда Лиги.

— Хорошо, но как устроить это самое зрелище?

— Улучшить качество игры. Использовать все преимущества атакующего, агрессивного футбола с принципами быстрого возврата владения мячом, и играть только на победу, даже против грандов. Изменить подходы в скаутинге и селекции, минимизировать попадания в Лигу "мусорных" игроков. Со временем все это даст значительные трансферные доходы нашим клубам.

Совместно с УАФ выстроить новую систему подготовки тренеров и молодых футбольных талантов на ближайшие 10 лет.

Перейти на единую модель игры 4-3-3, с постепенным переходом на 3-4-3 во всех клубных академиях страны. Нам нужны игроки новой формации - умные, техничные, заточенные на атаку, а не лесорубы. Это можно начать делать очень быстро, и на это не нужны дополнительные средства.

— Как вы собираетесь заставить все клубы перейти на предлагаемые игровые схемы?

— Убеждением, используя научный подход, глубокий анализ, экспертные выводы и существующий опыт в мировой практике, в особенности бельгийский. Уверен, в этом нам захочет помочь "отец" бельгийского "Золотого поколения" Мишель Саблон. В свое время он провел глубокие научные исследования и на основании этих выводов реформировал бельгийский футбол. В итоге сборная Бельгии менее чем за двадцать лет поднялась в рейтинге ФИФА с тридцать третьего места на первое. Вообще-то, в сравнении даже с прошлым сезоном, наши команды уже далеко продвинулись, осваивая более современные принципы ведения игры. Главным примером и драйвером в этом направлении является национальная сборная, которая, как птица Феникс, озарила нас своим сиянием и в блестящем, современном стиле добилась результата.

"Шахтер", "Динамо", "Заря" уверенно идут этим путем, остальные команды УПЛ, кто-то быстрее, кто чуть медленнее, к ним подтягиваются, и даже перволиговые "Рух", "Волынь", "Металлист", "Ингулец" стараются сильно не отстать от мировых трендов.

Мне кажется, для нашей стратегии хороши две модели — условно Клоппа-Шевченко и Симеоне. Первая как прообраз наиболее зрелищной, атакующей модели, вторая - более оборонительная, но, также не лишенная страсти и азарта.

— За какие средства вы намерены строить многофункциональные арены?

— Здесь нет никакого волшебства. Чтобы привлечь финансирование, необходимо использовать все имеющиеся для этого инструменты: фонды, банки, государственные гарантии, смешанные модели привлечения капитала.

Нужно максимально использовать опыт Евро-2012, особенно в части регуляторных изменений в законодательстве. Общество и государство должны стать мощными и эффективными партнерами в решении этих задач. Вижу в этом колоссальный потенциал для развития не только футбольной индустрии, но и страны в целом.